Xetra-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,98 EUR -5,26% (02.10.2019, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Baumot Group-Aktie:

1,996 EUR -2,40% (02.10.2019, 15:52)



ISIN Baumot Group-Aktie:

DE000A2G8Y89



WKN Baumot Group-Aktie:

A2G8Y8



Ticker-Symbol Baumot Group-Aktie:

TINA



Kurzprofil Baumot Group:



Die Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) ist ein führender Anbieter im Bereich der Abgasnachbehandlung. Diese Produkte und Dienstleistungen setzt Baumot branchenübergreifend in den Geschäftsfeldern OEM (Erstausrüstung), Retrofit (Nachrüstung) und Aftermarket (Ersatzteile) ein. Zu den Branchen zählen insbesondere On-Road (z.B. Pkw, Lkw sowie Busse) und Off-Road (z.B. Baumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen oder stationäre Anlagen). Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie auf der Unternehmenswebseite unter folgendem Link: www. baumot.de. Die Aktie der Baumot Group AG notiert im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse. (02.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Baumot Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hardware-Spezialisten Baumot Group AG (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) unter die Lupe.Die Baumot Group-Aktie zeige sich am Mittwoch extrem volatil. Der Aktienkurs des Diesel-Hardware-Nachrüsters fahre Achterbahn. Zunächst setze sich der kurzfristige Abwärtstrend der vergangenen Tage fort. Dann greife das Unternehmen mit einer Nachricht ein, die den Kurs auf ein Tageshoch treibe. Demnach werde in den nächsten Tagen die Zulassung für ausgewählte Daimler-Fahrzeuge durch das Kraftfahrtbundesamt erwartet. Zudem werde die Auslieferung erster BNOx-Systeme für VW-Fahrzeuge planmäßig im Oktober gestartet.Wieder einmal zeige sich, dass sich Anleger bei Baumot Group auf eine sehr volatile Entwicklung einstellen müssten. Es handele sich um ein kleines Spezialunternehmen mit nur 45 Mio. Euro Marktkapitalisierung und sehr hoher Abhängigkeit von politischen Vorgaben. Zudem könne der Kurs schon durch relativ geringe Umsätze bewegt werden und an schwachen Börsentagen mangels Käufern schnell überproportional verlieren. "Der Aktionär" sehe mittelfristig bei Baumot Group jedoch viel Potenzial nach oben. Die Nachrüstungen dürften ordentlich Geld in die Kasse des Unternehmens spülen, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.10.2019)Börsenplätze Baumot Group-Aktie: