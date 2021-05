Tradegate-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

5,18 EUR -1,15% (03.05.2021, 15:31)



Xetra-Aktienkurs Bastei Lübbe-Aktie:

5,18 EUR +0,39% (03.05.2021, 12:16)



ISIN Bastei Lübbe-Aktie:

DE000A1X3YY0



WKN Bastei Lübbe-Aktie:

A1X3YY



Ticker-Symbol Bastei Lübbe-Aktie:

BST



Kurzprofil Bastei Lübbe AG:



Die Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und E-Books mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Rätselmagazine und Romanhefte. Mit seinen insgesamt zwölf Verlagen und Imprints hat die Unternehmensgruppe derzeit rund 3.600 Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle. Hierzu gehört auch die Beteiligung am renommierten Game-Publisher "Daedalic Entertainment".



Mit einem Jahresumsatz von rund 107 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2017/2018) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen sind unter www.luebbe.de zu finden. (03.05.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Bastei Lübbe-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bastei Lübbe AG (ISIN: DE000A1X3YY0, WKN: A1X3YY, Ticker-Symbol: BST) unter die Lupe.Die vorläufigen Zahlen von Bastei Lübbe für 2020/21 (per 31.3.) hätten die Analystenerwartungen deutlich übertroffen. Bei 92,5 Mio. Euro Umsatz (GJ 2019/20: 88 Mio. Euro) solle das EBIT jetzt zwischen 10 und 11 Mio. Euro (GJ 2019/20: 4,1 Mio. Euro) liegen. Das nähre die Hoffnung auf eine Fortsetzung in 2021/22.Zumal das Kerngeschäft immer besser in Fahrt komme. Der Verkauf von Randaktivitäten aus dem Beteiligungsportfolio zahle sich spürbar aus: Nach neun Monaten (per 31.12.) sei es das Buchgeschäft gewesen, das um starke 16% zugelegt habe. Hier habe möglicherweise die Pandemie sogar etwas geholfen. Hinzu kämen im Gesamtjahr 2020/21 noch positive Sondereffekte. Dazu würden neben Corona-bedingten Kostenreduzierungen auch die nun doch geringer als erwarteten Aufwendungen für einen Rechtsstreit zählen. Die Experten würden schätzen, dass 2020/21 unter dem Strich 6,7 Mio. Euro oder 0,50 Euro je Aktie hängen geblieben seien. Für das aktuelle Geschäftsjahr 2021/22 würden sie mit rund 7,5 Mio. Euro netto kalkulieren. Das KGV betrage dann günstige 9,1.Auch wenn der Ausblick von Bastei Lübbe erst auf der Bilanzpressekonferenz am 13. Juli präsentiert wird, hat die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" das Zahlenwerk überzeugt. Sie hätten die Aktie daraufhin in die Nebenwerte-Empfehlungsliste aufgenommen. Das Kursziel für die Bastei Lübbe-Aktie laute 9,00 Euro. (Ausgabe 16 vom 01.05.2021)Börsenplätze Bastei Lübbe-Aktie: