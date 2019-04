Börsenplätze Basler-Aktie:



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (04.04.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Kameraherstellers Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Basler öffne sich breiteren Aktionärsschichten, würden die Analysten von EQUI.TS GmbH aus Frankfurt am Main konstatieren. Die börsenumsatzschwachen Zeiten würden sich ihrem Ende zuneigen. Erstmals wäre perspektivisch eine Aufnahme in die DAX-Familie möglich.Die kommende HV solle ihre Zustimmung zur Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln (1 zu 2) geben. Das Grundkapital von 3,5 Mio. Euro würde dann um 7,0 Mio. auf 10,50 Mio. Euro aufgestockt. Bereits jetzt hätte Basler für 20,8 Mio. Euro aus dem Eigenbesitz 130.200 Basler-Aktien an das Familiy Office "7 Industries B.V" veräußert, deren Anteil so auf 5,1% steige. Damit die Ausschüttungssumme nicht steige, würde im Gegenzug der Dividendenvorschlag von 1,59 auf 1,53 Euro je Aktie abgesenkt.Die Guidance für Gj. 2019 plane mit vorwiegend konsolidierungsbedingtem, leichtem Plus beim Jahresumsatz und zum Vorjahr spürbar niedrigerer EBT-Marge. Seit Anfang 2019 seien rund 100 Planstellen besetzt und eine Produktoffensive laufe. Aber nicht wenige Kundenmärkte würden nur gedämpfte Kaufneigung zeigen. Wie lange die aktuelle Nachfrageschwäche dieser Industrie- und Elektronik-Kunden anhalte, sei nicht hinreichend absehbar.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum vorsichtigen Kauf der heute noch wenig liquiden Basler-Aktien. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link