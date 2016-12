Unser Altfavorit habe sich prächtig entwickelt. Neulesern empfehlen wir das die Basler-Aktie bei Kursen um 60 Euro mittel- bis langfristig zum Kauf, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2016)



Börsenplätze Basler-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Basler-Aktie:

61,25 EUR +0,74% (22.12.2016, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Basler-Aktie:

61,251 EUR +0,66% (22.12.2016, 14:19)



ISIN Basler-Aktie:

DE0005102008



WKN Basler-Aktie:

510200



Ticker-Symbol Basler-Aktie:

BSL



Kurzprofil Basler AG:



Die Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL) ist ein führender Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr. Die Produktentwicklung wird von den Anforderungen aus der Industrie gesteuert. Die Kameras bieten einfache Integration, kompakte Größen, exzellente Bildqualität und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Basler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bereich der Bildverarbeitung. Das Unternehmen beschäftigt ca. 500 Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Ahrensburg sowie in Niederlassungen und Vertriebsbüros in Europa, Asien und Amerika. (22.12.2016/ac/a/nw)

Haar (www.aktiencheck.de) - Basler-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Basler AG (ISIN: DE0005102008, WKN: 510200, Ticker-Symbol: BSL).Der Hersteller von hochwertigen digitalen Kameras für Anwendungen in Industrie, Medizin und Verkehr befinde sich auf einem soliden Wachstumskurs. Nach Ablauf der ersten neun Monate habe Basler ein Umsatzplus von 9% auf über 72 Mio. Euro erzielt. Das Ergebnis vor Steuern habe mit 8,6 Mio. Euro auf dem Niveau des Vorjahres gelegen. Die EBT-Marge habe bei 12% gelegen.Der freie Cashflow habe mit über 6 Mio. Euro prächtig gesprudelt. Besonders gut habe der Ordereingang expandiert. Er sei im Neunmonatszeitraum um satte 23% auf 76,5 Mio. Euro gewachsen. Wie Basler-Chef Dietmar Ley bei einem Treffen mit den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in Frankfurt mitgeteilt habe, liege das Wachstum beim Ordereingang deutlich über dem Niveau des Marktes. "Die Nachfrage ist sehr gut. Wir sehen eine solide Nachfrage aus Asien und wachsen schneller als der Markt."Im Schnitt wachse der Markt für Industriekameras mit 5 bis 8% pro Jahr. Im Gegensatz dazu wolle sich Basler mit seinem Kamerageschäft in jedem Jahr in etwa um 15% steigern. "Wir planen für die Folgejahre ebenfalls mit diesen Wachstumsraten." Aktuell größtes Geschäft für Basler seien Anwendungen im Bereich der Fabrikautomation wie zum Beispiel in der Produktion von Mobiltelefonen und Tablets. Daneben setze Basler auf Anwendungen in der Verkehrstechnik wie zum Beispiel Maut, Geschwindigkeitskontrolle oder Verkehrslenkung. Auf mittlere Sicht würden sogenannte Embedded-Kameralösungen für Basler an Bedeutung zunehmen, beispielsweise für preissensible Anwendungen im Einzelhandel, mit denen die Produktivität von Ladengeschäften gesteigert werden könne.Der Börsenwert von Basler liege derzeit bei 215 Mio. Euro. Rund 52% der Anteile würden von Basler Verwaltungs-GmbH/Basler Beteiligungs-GmbH & Co. KG kontrolliert. Sie gehöre der Familie Basler. Gründer Norbert Basler sei Aufsichtsratsvorsitzender. "Die Familie hat keinerlei Interesse, das Unternehmen zu verkaufen", sage Ley. Anfragen seien zwecklos. Zudem besitze das Unternehmen rund 8% der eigenen Aktien. Diese Aktien könnten durchaus platziert werden, sofern größere Nachfrage bestehe. Ziel sei aber, diese Aktien für den Kauf eines Unternehmens zu verwenden. Ideal wäre natürlich, wenn der Verkäufer sich in Aktien der Basler bezahlen lasse. Die Aktien im Eigenbestand hätten aktuell immerhin einen Marktwert von fast 20 Mio. Euro. Ein größerer Zukauf sei derzeit aber wenig wahrscheinlich, da ein solcher am Markt schlichtweg nicht verfügbar sei. Für die zurückgekauften Aktien habe Ley übrigens "nur" im Schnitt mehr als 20 Euro bezahlt. Mit den eigenen Aktien habe Basler also ein gutes Geschäft gemacht und einen guten Riecher bewiesen. Im Fokus für Übernahmen stünden technologische Ergänzungen sowie der Zugang zu Märkten.Basler überzeuge seit vielen Jahren mit guten Wachstumsraten und ordentlichen Margen. Das KGV für das Jahr 2017 liege bei 21. Angesichts des Wachstums und der Margen vernünftig. Viel günstiger werde die Aktie nicht zu bekommen sein. Ley scheine vom Unternehmen jedenfalls überzeugt zu sein. Er habe jüngst bei Kursen von 60 Euro immerhin 60.000 Euro aus der eigener Tasche in Basler-Aktien investiert.