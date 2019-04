Tradegate-Aktienkurs Barry Callebaut-Aktie:

Kurzprofil Barry Callebaut AG:



Mit einem Umsatz von CHF 6,8 Milliarden (EUR 6,3 Milliarden/ USD 6,9 Milliarden) im Steuerjahr 2016/17 ist die Barry Callebaut Group (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF) mit Sitz in Zürich weltweit führend in der Herstellung qualitativ hochwertiger Schokolade- und Kakaoprodukte - von der Beschaffung und Verarbeitung der Kakaobohnen bis hin zur Herstellung der feinsten Schokoladen, darunter auch Schokoladefüllungen, -dekorationen und -mischungen. Der Konzern betreibt nahezu 60 Produktionsstandorte weltweit und beschäftigt weltweit etwa 11.000 engagierte Arbeitskräfte sehr diverser Herkunft.



Die Barry Callebaut Group beliefert die gesamte Lebensmittelindustrie, von industriellen Lebensmittelherstellern bis hin zu handwerklichen und professionellen Anwendern von Schokolade, wie Chocolatiers, Konditoren, Bäcker, Hotels, Restaurants oder Caterer. Die zwei weltweit bekannten Marken, die sich auf die spezifischen Bedürfnisse dieser Gourmet-Kunden richten, sind Callebaut® und Cacao Barry®. Die Barry Callebaut Group engagiert sich dafür, nachhaltige Schokolade bis 2025 zur Norm zu machen, um zur Sicherung der zukünftigen Versorgung mit Kakao und zur Verbesserung der Lebensumstände der Kakaobauern beizutragen. Sie unterstützt die Cocoa Horizons Foundation bei deren Ziel, eine nachhaltige Zukunft für Kakao und Schokolade zu gestalten. (11.04.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Barry Callebaut-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Schokoladenproduzenten Barry Callebaut AG (ISIN: CH0009002962, WKN: 914661, Ticker-Symbol: BCLN, SIX Swiss Ex: BARN, Nasdaq OTC-Symbol: BYCBF).Mit einer Beschleunigung von 1,7% (Q1) auf 3,1% (Q2) entspreche das Wachstum den Erwartungen. "Gesund" bedeute, dass der Trend nicht primär auf Outsourcing zurückzuführen sei. Auch die Schwellenländer hätten sich deutlich verbessert, von 1,4% (Q1) auf 7,8% (Q2), ebenso wie G&S, das sich von 2,3% auf 7,9% bzw. von 5,2% auf 9,4% (ohne Verschlankung von Getränkesegment) gesteigert habe. Der Bereich Outsourcing habe hingegen eine Verlangsamung von 3,8% auf 2,8% gezeigt. Die Preisgestaltung habe bei 3,7% (ggü. VontE: 2,6%) gelegen.Höheres EBIT pro Tonne: Verantwortlich hierfür seien gewesen: 1) die Kakao-Division mit ihrem Gewinn von CHF 21 Mio. aus der Kakaoverarbeitung (inkl. Combined Ratio bei Kakao) und 2) die um 7% gesunkenen Unternehmenskosten. Chocolate habe ein EBIT-Wachstum von 4,3% (Volumen: +3.5%) bzw. einen Anstieg des EBIT pro Tonne von 0,8% ausgewiesen (Konzern: +6,4% bzw. +9,8% in LW).Der NUV-Abfluss habe CHF 348 Mio. betragen (VontE: CHF 220 Mio.) und hänge primär mit dem saisonal bedingten Aufbau höherer Lagerbestände ab. Der FCF sei ins Minus gedreht, und zwar von CHF 23 Mio. (H1/2018) auf CHF -122 Mio. Erstmals habe Barry auch einen ber. FCF (für als vermarktbar geltende Kakaobohnen-Bestände) ausgewiesen, der bei CHF -31,4 Mio. gelegen habe (H1/2018: CHF 103).Ziele bestätigt: Konkret: Volumenwachstum von 4 bis 6% und EBIT-Wachstum (in LW) über Volumenwachstum (in LW).Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Barry Callebaut-Aktie weiterhin mit dem Votum "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 1.600,00. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barry Callebaut-Aktie: