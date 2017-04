Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,66 Euro +1,60% (26.04.2017, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 17,09 +1,18% (26.04.2017, 15:31)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.

(26.04.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Greg Barnes von TD Securities:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Greg Barnes vom Investmenthaus TD Securities seine Empfehlung die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) zu halten.Barrick Gold Corp. habe mit dem Q1-EPS die Konsensprognose klar verfehlt, was an einer hinter den Erwartungen zurückgebliebenen Goldproduktion gelegen habe. Der Free Cash flow sei so schwach gewesen wie seit vier Quartalen nicht mehr.Für das Gesamtjahr strebe Barrick Gold nun eine Produktion von 5,3 bis 5,6 Mio. Unzen an (vorher: 5,6 bis 5,9 Mio.) Rund zwei Drittel der Kürzung seien dem Verkauf der Veladero-Beteiligung geschuldet.Analyst Greg Barnes ist der Ansicht, dass sich Investoren zunehmend auf die umfangreiche Projektpipeline von Barrick Gold konzentrieren würden. Es sei die Frage, wann und in welcher Form das Management Wertschöpfung betreiben wolle und das Produktionsprofil stabilisiere.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,76 EUR +0,13% (26.04.2017, 15:15)