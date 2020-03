NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Barrick Gold, der weltweit zweitgrößte Goldproduzent, reagiere auf die wachsende Gefahr durch das Corona-Virus. CEO Mark Bristow habe zwar erklärt, dass die Versorgung der eigenen Minen bislang noch nicht beeinträchtigt sei. Doch der Konzern erhöhe den Bestand an bestimmten Rohstoffen (die der Konzern aber nicht konkreter benannt habe) für die Minen über das normale Maß hinaus."Der Aktionär" gehe davon aus, dass Barrick Gold hier vor für die Goldgewinnung wichtige Rohstoffe und vermutlich auch Chemikalien in größeren Mengen als üblich vorhalte, um die Minen eine zeitlang unabhängig von etwaigen Versorgungsengpässen zu machen. Manch einer könnte es als unternehmerische Hamsterkäufe bezeichnen. Doch im Sinn der Aktionäre sei es sicherlich sinnvoll, sich auf einen solchen Fall einzustellen. Mark Bristow verweise darauf, dass man bereits Erfahrungen gesammelt habe, als 2014 Ebola in der Nähe von Minen von damals noch Randgold Resources ausgebrochen sei. Aus diesem Grund würden aktuell auch Beschäftigte, Subunternehmer und Besucher jeder Mine genau untersucht. Das medizinische Notfallprotokoll sei damit in Kraft gesetzt.Das Coronavirus habe also über Umwege auch die Minengesellschaften erfasst. Bislang gebe es aber keine Produktionsausfälle bei den großen Produzenten aufgrund des Virus. Aber wenn die Verbreitung des Virus weiter anhalte, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis auch Erkrankungen bei Versorgungsunternehmen oder direkt auf einem Projekt auftreten würden. Aus diesem Grund erachte Markus Bußler von "Der Aktionär" es als sinnvoll, dass zumindest die Produktion über einen gewissen Zeitraum ohne externe Zulieferungen weiter gehen könne. Ob man tatsächlich den Schritt gehe, bei einer Erkrankung auf einer Mine die gesamte Produktion zu stoppen, dürfe bezweifelt werden. Das Herunterfahren einer Mine - und das anschließende wieder Hochfahren - seien Prozesse, die mehrere Tage dauern könnten. Konzerne dürften diesen Schritt nicht allzu gerne gehen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.03.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,004 EUR +0,83% (06.03.2020, 14:17)