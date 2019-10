NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold sei durch die Übernahme von Randgold Resources und zuletzt auch Acacia Mining deutlich gewachsen. Doch es sei von Anfang an klar gewesen: Barrick werde nicht alle Minen behalten, sondern sich nach und nach von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Minen trennen. Jetzt berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg, dass chinesische Konzerne an einer Mine Interesse hätten.Um die Lumwana Kupfermine in Sambia würden sich schon seit längerer Zeit Gerüchte ranken. Nachdem die Regierung eine höhere Steuer erheben wolle, habe Barrick sogar schon einmal mit einer Schließung der Mine gedroht. Doch die elegantere Lösung wäre sicherlich der Verkauf des Projekts. Jetzt berichte Bloomberg, dass das Projekt das Interesse von China Minmetals, Jiangxi Copper und Zijin Mining auf sich gezogen habe. Angeblich sollten China Molybdenum und Aluminum Corp bereits dazu eingeladen worden sein, ein Gebot abzugeben. Es handle sich dabei um ein Tagebau-Projekt, das im laufenden Jahr zwischen 210 und 240 Millionen Pfund Kupfer produzieren solle. Die Reserven lägen bei 4,5 Milliarden Pfund. Analysten würden schätzen, dass ein Verkauf im Bereich von einer Milliarde Dollar über die Bühne gehen könnte.Barrick Gold räume das Portfolio weiter auf. Ein Verkauf würde die Bilanz weiter stärken und den Fokus noch weiter in Richtung Gold lenken. Die Aktie selbst scheine im Bereich von 17 Dollar nach der Korrektur einen Boden einziehen zu wollen. Zwar könne noch keine endgültige Entwarnung gegeben werden. Doch es würden sich die Anzeichen mehren, dass die Bullen die Korrektur würden beenden wollen. Gelinge auch noch dem Goldpreis der Ausbruch aus der bullishen Flagge, könnte es relativ rasch wieder in Richtung Jahreshoch gehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,026 EUR -1,31% (11.10.2019, 15:23)