Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,365 EUR -0,64% (14.04.2022, 09:49)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

32,14 CAD -0,09% (13.04.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

25,58 USD +0,55% (13.04.2022, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSX-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe in der zu Ende gehenden Woche ein frisches 52-Wochen-Hoch markiert. Dazu gebe es nun konkretere Pläne zu Reko Diq Projekt in Pakistan. Ab 2027 könnte das Projekt zur Produktion von Barrick Gold beitragen.Bei Reko Diq handle es sich um die weltweit größte bekannte unerschlossene Kupfer- und Goldlagerstätten. Die Investitionen sollten bei bis zu 7 Milliarden Dollar liegen. Das Projekt solle nach den Plänen von Barrick Gold jedoch in zwei Phasen entwickelt werden. Das erste Gold solle in fünf bis sechs Jahren produziert werden. Das neue Konzept sei vorgelegt worden, nachdem Barrick und die pakistanische Bundesregierung sowie die Provinzregierung von Belutschistan eine Einigung über die Wiederaufnahme des Projekts erzielt hätten, das seit 2011 auf Eis liege.Der neueste Plan für Reko Diq sehe den Bau in zwei Phasen vor, wobei jede Phase in der Lage sein solle, zirka 40 Millionen Tonnen Erz pro Jahr zu verarbeiten. Pakistan erkläre, dass das neue Geschäft die größte Einzelinvestition in dem Land darstelle.Die Barrick Gold-Aktie sei inzwischen reif für eine Konsolidierung. Der Titel sei von rund 17,50 Dollar Mitte Januar auf mittlerweile 25,50 Dollar gestiegen. Die Dynamik der Aufwärtsbewegung habe nach dem steilen Anstieg im Februar etwas nachgelassen. Eine Konsolidierung auf hohem Niveau wäre sicherlich an dieser Stelle nicht das Schlechteste. Mittelfristig sollte das Papier aber das Hoch aus dem Jahr 2020 bei 30 Dollar anlaufen und auch überschreiten. Die hohe Dividende und das Aktienrückkaufprogramm sollten den Kurs weiter stützen. Auch der gestiegene Goldpreis dürfte der Barrick Gold-Aktie Rückenwind verleihen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: