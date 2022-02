Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (21.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Angesichts eines drohenden Krieges in der Ukraine sei Goldpreis in den letzten Wochen auf knapp 1.900 USD je Feinunze gestiegen. Davon habe auch Barrick Gold profitiert. Zudem der habe der weltweit zweitgrößte Goldproduzent noch starke Quartalszahlen veröffentlicht.Tradern dürfte auch der Chart gefallen. Im Zuge der jüngsten Erholungsbewegung habe die Barrick Gold-Aktie nicht nur das November-Hoch bei 21 USD, sondern auch das Juli-Hoch bei 21,81 USD (jeweils auf Schlusskursbasis) durchbrochen. Das nächste charttechnische Ziel sei jetzt das Verlaufshoch vom Mai bei 25,29 USD. Wie schnell dieses angelaufen werde, hänge zweifellos von der Situation in Osteuropa ab, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.02.2022)