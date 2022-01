Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,582 EUR +1,09% (19.01.2022, 15:02)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,24 CAD -1,06% (18.01.2022)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,56 USD -0,64% (18.01.2022)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (19.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Goldaktien hätten nach wie vor einen schweren Stand. Zwar habe der Abwärtsdruck in den vergangenen Wochen nachgelassen. Doch einen neuen Aufwärtsimpuls habe das Gros der Aktien bislang nicht entwickeln können. Heute melde Barrick Gold, der global zweitgrößte Goldproduzent, seine Produktionszahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021.Schon nach den Zahlen für das dritte Quartal sei klar gewesen: Barrick würde ein starkes Schlussquartal benötigen, um die eigene Prognose von 4,4 bis 4,7 Millionen Unzen Gold noch zu erreichen. Und so sei es auch gekommen. Für das vierte Quartal melde Barrick Gold eine Produktion von 1,2 Millionen Unzen, die Produktion für das Gesamtjahr 2021 liege damit bei 4,43 Millionen Unzen. Damit könne Barrick die eigene Prognose zumindest erfüllen.Erfreulich: Die All-in sustaining Costs sollten im vierten Quartal rund vier bis sechs Prozent niedriger liegen als noch im dritten Quartal. Damit scheine Barrick Gold noch keinen Inflationsdruck zu spüren. Dazu würden sich bei Barrick Gold 126 Millionen Pfund Kupfer gesellen, die im vierten Quartal produziert worden seien. Für das Gesamtjahr addiere sich die Kupferproduktion auf 415 Millionen Pfund. Die Prognose habe für die Kupfersparte bei 410 bis 460 Millionen Pfund gelegen. Die Kosten würden aber aufgrund höherer Ausgaben für die Lumwana Mine etwa 11 bis 13 Prozent höher liegen als noch im dritten Quartal.Die Zahlen seien zwar nicht überragend, dennoch habe der starke Schlussspurt dazu geführt, dann Barrick zumindest die eigene Prognose noch habe erreichen können. Das sei zuletzt von einigen Marktteilnehmern angezweifelt worden. Das Papier sei mit einem KGV von 16 für das laufende Jahr und einer Dividendenrendite von rund zwei Prozent (2022 werde es aller Voraussicht nach keine Sonderdividende geben) attraktiv bewertet. Charttechnisch würde ein Sprung über die Marke von 20 US-Dollar frische Impulse verleihen. (Analyse vom 19.01.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: