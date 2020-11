Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,23 EUR -8,52% (09.11.2020, 15:43)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,87 USD -1,53% (06.11.2020, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

37,62 CAD -2,23% (06.11.2020, 22:15)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (09.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Immer mehr Brancheninsider würden sich Gedanken darüber machen, wann die große Übernahmewelle in dem Sektor starte. Immerhin habe Barrick Gold alleine im dritten Quartal 1,3 Mrd. USD Free Cashflow erwirtschaftet.Es werde wohl noch ein bis zwei Quartale dauern, bis die Übernahmewelle Fahrt aufnimmt. Das meine jedenfalls Adam Lundin, Direktor der Lundin Foundation. Seiner Meinung nach würden sich die großen Produzenten noch sehr konservativ verhalten und die Dividenden seien noch immer niedrig. "Ich denke nicht, dass es wirklich viele Unternehmen mit einer Dividendenrendite von drei Prozent gibt", sage er gegenüber dem Internetportal kitco.com. Daher denke er, dass es zunächst weitere Dividendenerhöhungen gebe. "Aber dann wird jeder in Richtung Wachstum blicken." Nach einer Phase von Dividendenerhöhungen sollte es vermehrt Übernahmen von Entwicklungsunternehmen geben.Es sei sicherlich richtig, dass viele auf die große Übernahmewelle warten würden. Das Umfeld mache es den Goldunternehmen aber auch nicht einfach. Noch immer gebe es zahlreiche Reisebeschränkungen. Vorstände hätten es zum Teil schon schwer, auf das eigene Projekt zu kommen. Projekte, die man übernehmen wolle, zu besuchen, sei - soweit sie nicht zufällig im gleichen Land lägen - dann ebenfalls eine Herkulesaufgabe. Zumal hier auch der Zeitfaktor eine wichtige Rolle spiele. Kein Konzern wolle seine besten Leute auf eine Reise mit zig Quarantänen schicken, um ein Projekt unter die Lupe zu nehmen, von dem man nicht sicher wisse, ob man es letztlich auch kaufen werde. Die Reisebeschränkungen würden die Prüfung von Projekten schwierig machen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: