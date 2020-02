TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Mark Bristow, CEO des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten, sei nicht dafür bekannt, ein Blatt vor dem Mund zu nehmen. Und auf einer Bergbaumesse in Südafrika habe sich der Barrick Gold-Chef die Fondsbranche zur Brust genommen. Seiner Ansicht nach sei es fast schon scheinheilig von der Branche, plötzlich nicht mehr in Unternehmen investieren wollen, die keine zufriedenstellende Umwelt-, Sozial oder Governance-Kriterien hätten. Dies habe er selbst schon zu Randgold-Zeiten praktiziert.Bristow könne es sich leisten, die Fonds-Branche auch einmal etwas härter anzugehen. Die Barrick Gold-Aktie habe seit seiner Amtsübernahme rund 70% an Wert zulegen können. Kurzfristig aber steht das Papier des kanadischen Konzerns unter Druck. Das habe jedoch weniger mit der operativen Entwicklung zu tun als vielmehr mit dem Goldpreis, der gestern unter Druck gekommen sei. Charttechnisch habe sich ein Doppeltop ausgebildet, das kurzfristig noch etwas für Druck sorgen könnte. Der Rücksetzer sollte aber von noch nicht investierten Anlegern als Kaufchance gesehen werden. Operativ laufe es bei Barrick Gold rund. Und es gebe gute Gründe, dass Gold in den kommenden Monaten weiter steigen werde. Für die Barrick Gold-Aktie gehe es darum, das Hoch aus dem vergangenen Jahr bei 26,54 CAD (Kanadische Dollar) aus dem Markt zu nehmen, um dann Kurs auf das 2016er Hoch bei 30,03 CAD zu nehmen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,27 EUR -0,26% (05.02.2020, 13:49)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,02 USD -1,42% (04.02.2020, 22:03)