Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.11.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Bergbauunternehmen Barrick Gold, einer der weltweit größten Goldproduzenten, habe heute Geschäftszahlen für das abgelaufene dritte Quartal 2021 vorgelegt. Profitiert habe man im Berichtsquartal vom nach wie vor hohen Gold- sowie Kupferpreis.Demnach habe das Unternehmen in Q3 einen um Sondereffekte bereinigten Gewinn von USD 419 Mio. bzw. USD 0,24 je Aktie erzielt. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,23 je Aktie leicht übertroffen worden. Im Vorjahresquartal habe der bereinigte Gewinn bei USD 513 Mio. gelegen.Der operative Cash-Flow habe im Jahresvergleich um 64% auf USD 1,05 Mrd. zulegen können und der freie Cash-Flow sei von minus USD 19 Mio. auf USD 481 Mio. ins Positive gedreht.Bei höheren Fördermengen habe Barrick Gold die Kosten weiter gesenkt: In Q3/2021 seien insgesamt 1,09 Mio. Unzen Gold zu All-inklusive Kosten von durchschnittlich USD 1.034 je Stück gefördert worden. Im Vorquartal (Q2/2021) seien dies 1,04 Mio. Unzen zu USD 1.087 gewesen. Darüber hinaus seien 100 Mio. Pfund Kupfer zu USD 2,60 je Pfund gefördert worden (Q2 2021: 96 Mio. zu USD 2,74).Die Produktionsziele für das Gesamtjahr seien bestätigt worden. Die zuletzt kommunizierten Bandbreiten hätten für Gold bei 4,4 Mio. bis 4,7 Mio. Unzen zu All-inklusive Kosten von USD 970 bis USD 1.020 sowie für Kupfer bei 410 Mio. bis 460 Mio. Pfund zu All-inklusive Kosten von USD 2,0 bis USD 2,20 gelegen.Die Aktie von Barrick Gold notiere aktuell mit einem Aufschlag von 2%.Die letzte Empfehlung zu Barrick Gold lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 04.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.