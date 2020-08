Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,85 EUR +3,41% (10.08.2020, 12:44)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,87 USD -2,14% (07.08.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

38,56 CAD -1,81% (07.08.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (10.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Nachdem die meisten der großen und mittelgroßen Goldproduzenten mittlerweile ihre Zahlen für das zweite Quartal veröffentlicht hätten, sei heute vorbörslich der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold gefolgt. Nachdem die Produktionszahlen bereits bekannt gewesen seien, habe es von der Seite keine größeren Überraschungen mehr gegeben. Wohl aber von den Finanzzahlen an sich. Die seien nämlich besser ausgefallen als von den Analysten erwartet.Barrick Gold melde für das zweite Quartal, das von Minenschließungen rund um die Corona-Krise gezeichnet gewesen sei, einen bereinigten Gewinn von 0,23 Dollar - und damit 5 Cent mehr als von Analysten erwartet. Diese hätten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,18 Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz - bei Goldproduzenten eher zweitrangig - habe Barrick Gold leicht über den Analystenschätzungen gelegen und Erlöse von 3,06 Milliarden Dollar gemeldet. Interessant sei der Free-Cash-Flow, der habe bei 522 Millionen Dollar gelegen, die Analysten hätten hier nur mit 481 Millionen gerechnet. Der Konzern erhöhe die Quartalsdividende auf 0,08 Dollar (+14 Prozent).Zum Halbjahr habe bei Barrick Gold die Produktion bei 2,4 Millionen Unzen gelegen - und das entspreche hochgerechnet in etwa der Mitte der Konzern eigenen Prognose von 4,6 bis 5,0 Millionen Unzen für das Gesamtjahr. Die Kosten hätten erwartungsgemäß höher gelegen und sich im zweiten Quartal auf 1.031 Dollar (All in sustaining) summiert. Bei Kupfer hätten die Kosten bei 2,15 Dollar je Pfund gelegen, die Kupferproduktion habe sich auf 120 Millionen Pfund summiert.Das seien insgesamt sehr ordentliche Zahlen von Barrick Gold. Der höhere Goldpreis habe die leicht niedrigere Produktion im zweiten Quartal (1,15 Millionen Unzen) wieder wettmachen können. Dazu dürfte die weiter sinkende Verschuldung dafür sorgen, dass auch die Finanzierungskosten rückläufig seien. All das werde sich auch in den kommenden Quartalen positiv auf das Ergebnis auswirken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: