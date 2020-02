TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

24,53 CAD -0,12% (11.02.2020, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (12.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Als erster der großen Goldproduzenten habe Barrick Gold Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal und das Gesamtjahr 2019 vorgelegt. Der Gewinn je Aktie habe die Schätzungen der Analysten übertroffen. Die Nettoverschuldung sei zum Jahresende 2019 gegenüber dem Jahresende 2018 um fast die Hälfte gesunken.Die Barrick Gold-Aktie könne im vorbörslichen Handle leicht zulegen. Aus charttechnischer Sicht arbeite sich das Papier gerade wieder an den Widerstandsbereich bei 25 CAD (Kanadische Dollar) heran. Gelinge es der Barrick Gold-Aktie auszubrechen, dann sollte das Jahreshoch aus dem vergangenen Jahr nur noch eine Frage der Zeit sein. Anleger könnten bei der Barrick Gold-Aktie an Bord bleiben. Operativ sei das Unternehmen im Plan und charttechnisch sei die Situation spannend. Noch nicht investierte Anleger könnten jedoch ein Stopp-Buy-Limit bei 25,50 CAD in den Markt legen. Im laufenden Jahr sollte nach einem Ausbruch die Marke von 30 CAD angelaufen werden, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,052 EUR +0,90% (12.02.2020, 15:16)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:18,44 USD +0,05% (11.02.2020, 22:03)