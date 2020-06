Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,14 EUR +1,44% (09.06.2020, 11:55)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,56 USD +1,16% (08.06.2020)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

31,49 CAD +0,64% (08.06.2020)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (09.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe in den vergangenen Tagen Federn lassen müssen. Das Papier sei - wie die meisten anderen Aktien von Goldproduzenten auch - unter Druck geraten. Zum einen sei die Konsolidierung technisch überfällig gewesen. Zum anderen laste auch der etwas schwächere Goldpreis in den vergangenen Wochen auf dem Papier. Zudem sei der Streit um die Porgera-Mine in Papua-Neuguinea noch immer nicht beigelegt. Er gehe sogar in die nächste Runde.Ein Gericht in Papua-Neuguinea habe Barrick Gold jetzt grünes Licht gegeben, von einem anderen Gericht prüfen zu lassen, ob die Regierung einem ordnungsgemäßen Verfahren gefolgt sei, indem sie sich geweigert habe, die Lizenz für den Betrieb der Goldmine Porgera nicht zu verlängern. Die Verhandlung dazu solle am 20. Juli stattfinden, habe Barrick-CEO Mark Bristow gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg gesagt.In Bezug auf einen Bericht vom Freitag, dass die Bergbau-Regulierungsbehörde von Papua-Neuguinea ein Strafverfahren wegen Vorwürfe illegaler Exporte erwäge, habe Bristow gesagt, das Joint Venture "weist jede Behauptung kategorisch zurück, dass es oder seine Vertreter in irgendeiner Weise gegen das Gesetz verstoßen haben". Angeblich solle das Joint-Venture einen Antrag gestellt haben, Gold nach Australien an die Perth Mint zu exportieren.Unabhängig von dem Streit mit der Regierung von Papua-Neuguinea rund um die Porgera-Mine habe die Barrick-Aktie am Freitag intraday das Korrekturziel fast auf den Cent genau getroffen. Die Aktie sei bis auf 22,20 Dollar gefallen, nur um sich von dort im Tagesverlauf wieder zu erholen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: