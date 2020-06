NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Edelmetalle würden sich zum Auftakt des US-Handels leichter präsentieren. Sowohl Gold als auch Silber stünden unter Druck. Die 18-Dollar-Marke erweise sich bei Silber aktuell als harter Widerstand. Derweil kämpfe der weltweit zweitgrößte Goldproduzent Barrick Gold auf seiner Porgera-Mine in Papua-Neuguinea weiter mit der Regierung.Barrick Gold habe laut der Nachrichtenagentur Reuters erklärt, dass man den Großteil der Beschäftigten auf dem Projekt entlassen wolle. Dies sei ein Zeichen, dass man nicht damit rechne, dass der Streit mit der Regierung auf die Schnelle beigelegt werden könne. Die Regierung habe dem Joint-Venture aus Barrick Gold und Zijin Mining zuletzt eine Verlängerung der Lizenz über 20 Jahre verweigert. "Die Regierung hatte sich wiederholt geweigert, bedeutende Diskussionen über das Thema zu führen", habe Barrick Niugini Ltd, der die Mine als Joint Venture zwischen Barrick und der chinesischen Zijin Mining Group Ltd betreibe, in einer Erklärung gesagt. Die Tatsache, dass die Mine nicht arbeite und keine Umsätze generiere, habe eine finanziell untragbare Situation hervorgerufen.Schien es zuletzt etwas ruhiger zu werden im Streit zwischen Barrick Gold und der Regierung von Papua-Neuguinea, flammt der Konflikt nun wieder auf, so Markus Bußler von "Der Aktionär". Da die Mine aktuell nicht in Betrieb sei, mache es für Barrick natürlich Sinn, die Arbeiter zu entlassen. Doch der Konzern dürfte damit noch mehr bezwecken: Man sorge für zusätzlich Druck auf die Regierung. Die Arbeiter würden sicherlich eher auf der Seite ihres Arbeitgebers stehen, hänge doch ihr Job an einer Weiterführung der Mine. Und da hier einige 1.000 Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen dürften die Reaktionen nicht gerade Pro-Regierung ausfallen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:22,925 EUR +0,59% (24.06.2020, 15:54)