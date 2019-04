Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,90 EUR +0,25% (04.04.2019, 08:51)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,30 USD -1,19% (03.04.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,79 CAD -1,00% (03.04.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Markus Bußler von "Der Aktionär" bleibt die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ein Kauf.Die Wahl in der Demokratischen Republik Kongo sei mittlerweile rund drei Monate her. Doch so langsam mache sich die Minenindustrie Hoffnung, dass es unter dem neuen Präsidenten Felix Tshisekedi in eine bessere Zukunft gehe. Jetzt melde sich John Thornton, Chairman des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold, zu dem Thema zu Wort.Er sei ermutigt von der Art und Weise, wie der neue Präsident Tshisekedi ausländische Investments im Kongo unterstützen wolle und die Entwicklung der Minenindustrie vorantreiben wolle. Barrick betreibe im Kongo die Kibali-Mine, eine der zehn größten Goldminen auf dem Planeten. Laut Thornton habe Tshisekedi im Gespräch bestätigt, dass er mit den Minengesellschaften zusammen arbeiten wolle, um den Goldsektor im Land weiter zu entwickeln. Zuletzt sei der Kongo für Minengesellschaften ein heißes Pflaster gewesen, da der Vorgänger von Tshisekedi eine Art Supersteuer für Minenkonzerne habe einführen wollen. Dieses Gesetz habe sowohl höhere Royalty-Abgaben als auch neue Steuern vorgesehen. Wie der neue Präsident darüber denke, sei bislang nicht ganz klar. Zunächst habe er das Vorhaben unterstützt. Doch nach Treffen mit Vertretern von Glencore und Barrick scheine er seine Meinung zu ändern.Außerdem sollte eine Klausel gekippt werden, die Konzerne zehn Jahr vor neuen Auflagen schützen sollte. "Wir freuen uns darauf, einen entscheidenden Beitrag zum Wachstum der Wirtschaft im Kongo zu leisten und den enormen Wert der Rohstoffe freizulegen", habe Thornton gesagt.Kibali sei sicherlich das Filetstück bei der Übernahme von Randgold Resources durch Barrick Gold Ende vergangenen Jahres gewesen. Die Mine habe enormes Potenzial, doch die politische Entwicklung im Kongo habe auf dem Projekt gelastet. Die sich andeutende Kehrtwende im Kongo dürfte Barrick Gold und die Aktionäre freuen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: