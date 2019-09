TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Goldbranche treffe sich derzeit in den USA zum Denver Gold Forum. Gestern habe Mark Britow, CEO von Barrick Gold, gesprochen. Und was er zu sagen gehabt habe, dürfte die Anleger freuen. Er habe einen optimistischen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr gegeben. Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent wolle demnach das obere Ende der eigenen Prognose von 5,1 bis 5,6 Mio. Unzen erreichen.Charttechnisch sei der gestrige Tag mit einem Plus von mehr als 5% die erste ernstzunehmende Gegenreaktion nach den doch recht starken Verlusten seit dem Hoch gewesen, das die Barrick Gold-Aktie Ende August erreicht habe. Nach wie vor befinde sich das Papier in einem interessanten Bereich, um nachzukaufen oder eine erste Position aufzubauen. Es biete sich hier jedoch ein gestaffelter Einstieg an. Die Barrick Gold-Aktie bleibe der Favorit des "Aktionärs" unter den großen Produzenten. Vor allem die Meldung, dass man bei den Kosten am unteren Ende und bei der Produktion am oberen Ende herauskommen wolle, spreche dafür, dass die Integration von Randgold Resources relativ reibungslos verlaufen sei, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:16,178 EUR -0,69% (18.09.2019, 16:18)NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,865 USD -0,86% (18.09.2019, 16:07)