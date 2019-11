Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,178 EUR +1,44% (06.11.2019, 14:23)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,54 USD -0,60% (05.11.2019)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,78 CAD -0,64% (05.11.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Quartalsberichtssaison sei auch bei den Goldwerten in vollem Gange. Am Dienstag hätten B2 Gold und Newmont Goldcorp ihr Zahlenwerk für das dritte Quartal gemeldet. Am heutigen Mittwoch sei Barrick Gold gefolgt. Doch nicht alle Unternehmen hätten auch überzeugen können. Newmont Goldcorp habe die Erwartungen verfehlt.Die Aktie von Newmont Goldcorp sei daraufhin mit einem Minus von 3,5 Prozent aus dem Handel gegangen. Zeitweise habe der Wert so tief wie seit mehr als drei Monaten nicht mehr notiert. Sondereffekte ausgeklammert habe das Unternehmen einen Gewinn von 292 Millionen Dollar oder 0,36 Dollar je Aktie erzielt. Analysten hätten allerdings hier mit 0,39 Dollar je Aktie gerechnet. Der Umsatz sei zwar deutlich von 1,73 Milliarden Dollar in der entsprechenden Vorjahresperiode auf zuletzt 2,71 Milliarden Dollar geklettert, aber auch hier habe das Newmont Goldcorp die Erwartungen verfehlt. Die Analysten-Schätzungen hätten hier bei 2,83 Milliarden Dollar gelegen. Die Enttäuschung sei umso größer ausgefallen, da Newmont in den vergangenen beiden Jahren jeweils die jeweiligen Gewinnprognosen in 88 Prozent aller Fälle habe übertreffen können.Wesentlich erfreulich würden die Ergebnisse aber bei B2Gold und Barrick Gold aussehen. Beide Aktien könnten am heutigen Mittwoch auch deutlich zulegen. B2Gold gewinne am Handelsplatz Frankfurt 3,4 Prozent, Barrick Gold 1,6 Prozent. B2Gold sei es gelungen, sowohl die Gewinn- als auch die Umsatz-Schätzungen zu übertreffen. Der Gewinn je Aktie habe bei 0,09 Dollar und damit 0,02 Dollar über den Erwartungen der Analysten gelegen. Beim Umsatz habe B2Gold 311 Millionen Dollar und damit zwei Millionen Dollar mehr als prognostiziert erzielt.Und auch Barrick Gold sorge für lachende Gesichter: Das Unternehmen habe die Gewinnschätzungen übertroffen und seine Dividende erhöht. Der bereinigte Gewinn sei im Berichtsquartal per Ende September auf 264 Millionen Dollar oder 15 Cent pro Aktie gestiegen, nach 89 Millionen Dollar oder 8 Cent pro Aktie im Vorjahr. Analysten hätten hier lediglich mit 11 Cent je Aktie gerechnet. Die vierteljährliche Dividende sei um 25 Prozent auf 0,05 Dollar je Aktie angehoben worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: