Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das könne Barrick Gold gerade nicht gebrauchen. Ein kanadisches Gericht habe den Weg frei gemacht für eine Klage eines Pensionsfonds gegen den weltweit zweitgrößten Goldproduzenten. In der Klage gehe es um rund drei Milliarden Dollar. Und die Vorwürfe würden weit zurückreichen. Barrick Gold solle falsche beziehungsweise beschönigende Angaben rund um das riesige Pascua-Lama-Projekt im argentinisch-chilenischen Grenzgebiet gemacht haben.Dabei beziehe sich die Klage auf die Angaben im Quartalsbericht aus dem Jahr 2012. Ein Jahr später seien die Bauarbeiten an dem Projekt gestoppt worden, nachdem ein chilenisches Gericht aufgrund von Umweltbedenken ein entsprechendes Urteil erlassen habe. Anschließend sei alles zusammen für Barrick Gold gekommen: Die Goldpreise seien massiv gefallen und die Kosten für das Projekt seien aus dem Ruder gelaufen. 2016 habe Barrick schon einmal 140 Millionen Dollar gezahlt, um eine Klage vom Tisch zu bekommen. Das Projekt sei zwar zunächst überarbeitet worden und sollte als Untertagemine statt als Tagebaumine gebaut werden. Doch auch diese Pläne seien zuletzt in der Schublade verschwunden.Allerdings sei das Projekt noch nicht ganz vom Tisch. Nachdem Barrick 2017 einen 50 Prozent-Anteil an der Veladero Mine in Argentinien an Shandong verkauft habe, hätten die Chinesen zugesagt, Barrick dabei zu helfen, Pascua-Lama vorwärts zu bringen. Von argentinischer Seite gebe es auch Unterstützung für das Projekt, doch Chile sei nach wie vor wenig angetan. Pascua Lama sollte ursprünglich 800.000 bis 850.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren.