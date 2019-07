NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (02.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Lange Zeit sei über das Joint Venture in Nevada zwischen den beiden weltweit größten Goldproduzenten, Newmont Goldcorp und Barrick Gold, gesprochen worden. Jetzt existiere die neue Firma auch real. Sie höre auf den Namen Nevada Gold Mines und werde das weltweit größte Gold Einzelasset sein. Freilich, auch Nevada Gold Mines bestehe aus einigen Projekten. Dennoch: Die Zahlen seien eine ordentliche Hausnummer.Barrick Gold halte, wie schon bekannt, 61,5 Prozent an der neuen Firma, während Newmont Goldcorp die verbliebenen 38,5 Prozent halte. Im Board (in etwa Aufsichtsrat) erhalte Barrick drei und Newmont Goldcorp zwei Sitze. Insgesamt vereine Nevada Gold Mines zehn Untertage- und zwölf Tagebauminen. Die Reserven würden sich auf 48,3 Millionen Unzen summieren, dazu würden sich noch einmal Ressourcen von 27,4 Millionen Unzen in den Kategorien measured and indicated und noch einmal 7,5 Millionen Unzen in der Kategorie inferred gesellen.Im zweiten Halbjahr solle das neue Unternehmen 1,8 bis 1,9 Millionen Unzen produzieren. Die Gesamtkosten inclusive Unterhalt der Minen sollten zwischen 920 und 950 Dollar je Unze liegen. Ab dem kommenden Jahr sollten sich auch die Synergien für die beiden Konzerne auszahlen. In den ersten fünf Jahren - also bis zum Jahr 2025 - sei von 500 Millionen Dollar Einsparpotenzial pro Jahr die Rede. Das dürfte sich positiv auf die Bilanzen von Barrick Gold und Newmont Goldcorp auswirken.