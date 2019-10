NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,26 USD -0,63% (03.10.2019, 22:03)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,00 CAD -0,52% (03.10.2019, 22:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (04.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Auch wenn Gold in den vergangenen Tagen ein erstaunliches Comeback habe feiern können. Bei den Minenaktien komme der Aufwärtstrend bisher nicht an. Die großen Produzenten hätten nur marginal gewinnen können. Ein Zeichen dafür: Niemand traue derzeit dem Aufwärtstrend. Doch wenn es nach den Analysten von BMO Capital Markets gehe, dann habe vor allem Barrick Gold noch deutlich Potenzial.In einem Research hätten Andrew Kaip und Rene Cartier untersucht, welche Titel sich aktuell in einem Aufwärtstrend befänden und welche in einem Abwärtstrend. Für die beiden stehe außer Frage, dass sich Barrick in einem Aufwärtstrend befinde. Und der solle noch lange nicht zu Ende sein. Das "Risiko" für die Goldaktien generell liege angesichts des aktuellen Goldpreises auf der Oberseite. Barrick sei in der Anfangsphase einer langjährigen Expansion. Bei einem Site Visit in Nevada hätten sich die beiden ein Bild davon gemacht, dass das Reserven-Leben deutlich gesteigert werden könne.Von daher sehen Kaip und Cartier bei Barrick Gold noch mehr als 30 Prozent Potenzial, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.10.2019)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:15,83 EUR -0,52% (04.10.2019, 14:48)