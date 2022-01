Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,518 EUR +0,45% (11.01.2022, 14:51)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,59 CAD +3,06% (10.01.2022, 22:00)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,62 USD +2,87% (10.01.2022, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis trete seit Monaten mehr oder weniger auf der Stelle. Ein Ausbruch - in beide Richtungen - sei bislang versagt geblieben. Jetzt melde sich Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, zu Wort. Seiner Ansicht nach würden die Preise in diesem Jahr stabil bleiben oder sogar steigen. Investoren würden seiner Meinung nach das Edelmetall eher als Kryptowährungen nutzen, um sich gegen die Inflation abzusichern."Das Risiko liegt auf der Oberseite", habe Bristow in einem Interview in Riad gesagt. "Ich glaube nicht, dass es ein großes Risiko auf der Abwärtsseite gibt." Das wahrscheinlichste Szenario sei, dass sich der Goldpreis zwischen 1.750 und etwas über 1.800 USD je Unze bewege. Bristow, der Barrick Gold seit Anfang 2019 leite, sei damit optimistischer als die Analysten, von denen viele einen Rückgang des Goldpreises prognostizieren würden, da die US-Notenbank in diesem Jahr die Zinssätze anhebe. Laut einer Bloomberg-Umfrage unter Analysten und Wirtschaftswissenschaftlern werde der Goldpreis im vierten Quartal durchschnittlich 1.683 USD pro Unze betragen.Der Status von Gold als Wertaufbewahrungsmittel in Zeiten beschleunigter Inflation habe seit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise einen Dämpfer erhalten. Das Metall sei im Jahr 2021 um 3,6% gefallen, obwohl die Inflationsraten in den Industrieländern in die Höhe geschossen seien, da die Regierungen und Zentralbanken eine lockere Finanz- und Geldpolitik verfolgt ätten, um ihre Volkswirtschaften zu stimulieren."Sehen Sie sich Gold und seine kostbare Natur an. Man kann es nicht drucken und man kann es nicht herstellen", habe Bristow gesagt. "Man kann Kryptowährungen herstellen, und es gibt viele davon. Wenn man sich in einer dynamischen Phase befindet, wie wir sie jetzt erleben, und die Welt unsicher ist, ist das immer gut für Gold."Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link