Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,15 EUR -1,59% (08.01.2019, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

10,97 EUR -2,75% (08.01.2019, 15:35)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

12,92 USD -1,30% (07.01.2019)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (08.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Das Wertpapier befinde sich einigen Wochen in Seitwärtstrend. Die Ausbruchsversuche nach oben seien gescheitert. Jetzt rücke eine wichtige Unterstützung in den Blick der Bullen. Hier sollten sie die Kräfte bündeln und eine Gegenbewegung einleiten, um nicht Gefahr zu laufen, in eine größere Korrektur zu münden.Der Marke von 16,50 Kanadischen Dollar (CAD) komme an dieser Stelle entscheidende Bedeutung zu. Die wichtigste kurzfristige Unterstützung sollte nach Möglichkeit nicht unterschritten werden, andernfalls drohe eine ausgedehntere Korrektur. Wenig erstaunlich: Dieses Bild passe auch gut zum Gesamtbild der Minenaktien. Nachdem es nicht gelungen sei, die Widerstandszone von 22,30 bis 21,50 Dollar im GDX zu überwinden, drohe auch hier Ungemacht, sollte der GDX nicht den Unterstützungsbereich von 20,50 bis 20,60 Dollar verteidigen, dann drohe auch hier noch einmal ein kräftiger Rücksetzer.Aktuell würden Bullen und Bären bei den Minenaktien im Allgemeinen und bei Barrick Gold im Besonderen um eine Richtung ringen. Eine Entscheidung sollte in den kommenden Tagen fallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: