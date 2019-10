TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

21,97 CAD -2,23% (28.10.2019, 16:05)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (28.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Barrick Gold-Aktie arbeite sich langsam wieder nach oben. Es würden sich die Anzeichen mehren, dass das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten die Tiefs dieser Bewegung gesehen habe. Dennoch: Die Bullen hätten noch ein wenig Arbeit vor sich. Im Gegensatz zu vielen anderen Aktien sei der Ausbruch aus dem kurzfristigen Abwärtstrend noch nicht geschafft.Der kanadische Konzern mache die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Barrick Gold habe in den vergangenen Monaten zu den am besten laufenden Papieren unter den großen Produzenten gehört. "Der Aktionär" sei der Meinung, dass der Bewertungsrückstand von Newmont Goldcorp, der Nummer eins unter den Goldproduzenten weltweit, mittlerweile zu groß sei. Die Chancen stünden gut, dass die Newmont Goldcorp-Aktie diesen Bewertungsrückstand in den kommenden Wochen und Monaten abbauen werde. Deshalb sehe "Der Aktionär" Newmont Goldcorp aktuell mit höheren Chancen versehen als Barrick Gold, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.10.2019)