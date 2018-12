NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (12.12.2018/ac/a/n)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Das Papier des kanadischen Konzerns habe das Tief bereits im Spätsommer eingezogen. Jetzt scheine die Barrick Gold-Aktie auch die jüngste Konsolidierung beendet zu haben. Der Chart schreie aktuell nach mehr. Bei dem Titel sehe es jedenfalls wie bei einigen anderen Aktien im Gold-Sektor danach aus, als wären die Bullen alles andere als satt und wollten das Papier noch weiter nach oben treiben. Die kurzfristige Konsolidierungsformation sei nach oben aufgelöst worden. Auch wenn Barrick Gold eine relative Stärke zum Goldpreis aufgebaut habe, werde auf mittelfristig dennoch viel davon abhängen, ob Gold der Ausbruch über die Widerstandszone gelinge. In diesem Fall könnten Anleger wieder auf Kurse von 20 Dollar bei Barrick Gold hoffen, so Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2018)