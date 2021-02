NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (17.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol: ABX, NYSE-Ticker-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die großen Goldproduzenten würden nach wie vor keine Liebe seitens der Anleger bekommen. Die Aktien befänden sich seit Monaten unter Druck. Auch vom Goldpreis kämen keine neuen Impulse. Die Bullen hätten zu allem Überfluss auch noch die Marke von 1.800 Dollar preisgeben müssen. Die Blicke würden sich nun in Richtung der Unterstützung bei 1.780/1.775 Dollar richten. Sollte auch diese fallen, dürften die November-Tiefs getestet werden. Bei der Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold komme noch ein weiterer Umstand erschwerend hinzu: Berkshire Hathaway (ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Ticker-Symbol Deutschland: BRYN, NYSE-Ticker-Symbol: BRK.B) habe sich verabschiedet.Aus dem neusten 13F-Bericht von Berkshire gehe hervor, dass die Investment-Holding von Warren Buffett verschiedene Positionen im vierten Quartal liquidiert habe. Neben Pfizer und JPMorgan Chase gehöre dazu auch die Position von Barrick Gold, die Buffetts Gesellschaft im zweiten Quartal 2020 aufgebaut habe. Lange habe Berkshire die Position nicht gehalten. Leider würden sich die Berichte nur auf das komplette Quartal beziehen. Deshalb lasse sich daraus nicht entnehmen, wann genau und zu welchen Kursen die Positionen erworben beziehungsweise verkauft worden seien. Genauso wenig könne man über die Beweggründe sagen. Natürlich möge man spekulieren, dass Berkshire keine hohen Renditen mehr erwarte und die Position daher glattgestellt habe.Einerseits sei das natürlich schade, da damit ein Value-Investor der Branche den Rücken gekehrt habe und damit auch einige, die ihm folgen würden, wieder aus dem Sektor verschwinden würden. Allerdings dürfte damit auch ein Teil der Frage beantwortet sein, weshalb sich Barrick in einen ohnehin schwachen Sektor noch einmal unterdurchschnittlich entwickelt habe. Die Verkäufe von Buffett dürften die Aktie zusätzlich gebremst haben. Wie bereits erwähnt: Einige könnten ihm jetzt in den nächsten Tagen/Wochen noch nacheifern. Operativ sei das schwer zu verstehen, dürfte doch auch das erste Quartal 2021 wieder sehr gut werden. Der durchschnittliche Goldpreis bewege sich über 1.800 Dollar je Unze und damit verdienen die Goldproduzenten prächtig. Doch der Buffett-Rückzug wirft aktuell natürlich kein gutes Licht auf den Sektor, so Markus Bußler von "Der Aktionär" zur Barrick Gold-Aktie. (Analyse vom 17.02.2021)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,922 EUR +0,04% (17.02.2021, 13:25)