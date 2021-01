NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

ISIN Barrick Gold-Aktie:

WKN Barrick Gold-Aktie:

Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (11.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Es habe so gut ausgesehen. Die Aktien der großen Goldproduzenten, die in den letzten Wochen des Jahres 2020 deutlich unter die Räder gekommen seien, hätten zum Jahresauftakt begonnen, eine relative Stärke aufzubauen. Das Papier des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold habe Anstalten gemacht, den Abwärtstrend verlassen zu wollen. Doch die jüngste Goldpreisschwäche habe dann auch die Aktien der Goldproduzenten wieder ausgebremst.Nachdem das Gros der Goldproduzenten seine Finanzzahlen Mitte Februar veröffentlichen werde, werde es für Barrick-Aktionäre bereits in dieser Woche spannend. Am kommenden Donnerstag, 14. Januar, wolle der Konzern Vorab-Zahlen für die Produktion und auch die Kosten im vierten Quartal und im Gesamtjahr 2020 vorlegen. Im dritten Quartal habe die Produktion bei Barrick Gold bei 1,16 Millionen Unzen Gold gelegen. Auch für das vierte Quartal dürfte Barrick Produktionszahlen im Bereich von 1,2 Millionen Unzen melden. Dazu sollten sich etwas mehr als 100 Millionen Pfund Kupfer gesellen. Die Kosten (All-in sustaining) sollten sich im Idealfall knapp unter der Marke von 1.000 Dollar wiederfinden. Aussagen zur Dividende werde Barrick vermutlich erst mit den Finanzzahlen im Februar tätigen. Zuletzt sei die Quartalsdividende bei Barrick Gold um 12,5 Prozent auf 9 Cent je Anteilsschein geklettert.Die Branche brauche gute Nachrichten. Der Goldpreis habe zuletzt nicht nach oben ausbrechen können - obwohl die Vorzeichen nach dem Anstieg auf über 1.900 Dollar und dem anschließenden Lauf bis auf über 1.950 Dollar gut gestanden hätten. Doch die Bullen hätten ihre Chance verspielt. Umso wichtiger sei, dass die Goldkonzerne operativ liefern und mit ihren Zahlen den Markt überzeugen könnten. Nach der relativen Schwäche seit Anfang November wäre es an der Zeit, wieder einmal eine relative Stärke der Minen gegenüber dem Goldpreis zu sehen. Gute Vorabzahlen von Barrick Gold in dieser Woche würden zumindest aus fundamentaler Sicht die Weichen in die richtige Richtung stellen. (Analyse vom 11.01.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Barrick Gold.Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:19,312 EUR -1,52% (11.01.2021, 16:48)