Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

26,98 CAD -1,14% (31.03.2020, 16:20)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,02 USD -1,40% (31.03.2020, 16:17)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (31.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Die Aktien der großen Goldproduzenten aber auch der kleineren Produzenten und Explorationsunternehmen seien in den vergangenen Tagen und Wochen deutlich unter Druck gekommen. Dies möge mit Blick auf den Goldpreis zunächst verwundern. Doch die Unternehmen hätten auch operative Probleme: Einige Minen, vor allem in Südafrika, Südamerika und auch in Kanada hätten aufgrund der Covid-19-Krise vorübergehend geschlossen werden müssen. Und niemand möge aktuell sagen, wie lange diese Schließungen anhalten und welche Minen eventuell noch dem Corona-Virus zum Opfer fallen würden.Doch die Frage, die sich weitblickende Investoren stellen würden: Biete diese Krise auch eine Chance? Natürlich biete sie das. Bilanziell gut aufgestellte Unternehmen könnten die Schwächephase nutzen, um sich kleinere Konkurrenzen oder auch Projekte einzuverleiben. Die Preise seien bereits deutlich gesunken. Erste Deals habe es bereits gegeben: Endeavour Mining schnappe sich Semafo und werde damit zum größten westafrikanischen Goldproduzenten, Argonaut habe gestern bekannt gegeben, Alio Gold übernehmen zu wollen. Osisko Gold Royalties habe gerade eine Finanzierung über 85 Millionen mit Investissement Québec abgeschlossen. Chairman Sean Roosen habe erklärt, man wolle die Chancen in der Schwächephase nutzen, um möglicherweise den einen oder anderen Deal unter Dach und Fach zu bringen.Tatsächlich dürfe man sich auch fragen: Was mache beispielsweise Barrick Gold. Sei der Konzern eventuell der unbekannte Partner im Hintergrund, der Premier Gold helfen wolle, die 50-Prozent-Anteil an dem Hardrock Projekt in Ontario von Centerra zu erwerben? Ganz ausgeschlossen sei das nicht, seien doch Barrick Gold und Premier Gold bereits in Nevada bei zwei Projekten Partner. Obwohl operativ einiges ruhe, gehe es im Hintergrund zur Sache. Die Unternehmen seien auch auf Schnäppchenjagt und würden potenzielle Übernahmekandidaten suchen, die noch vor sechs Wochen nie und nimmer zu solchen Preisen zu haben gewesen wären. Aus dieser Krise würden einige Konzerne gestärkt hervorgehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:17,322 EUR -0,90% (31.03.2020, 16:31)