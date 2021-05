NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

25,27 USD +5,20% (17.05.2021, 22:10)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

30,49 CAD +4,70% (17.05.2021, 22:28)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Deutschland Barrick Gold-Aktie:

ABR



Toronto Stock Exchange-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol Deutschland: ABR, TSX-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis habe gestern deutlich zulegen und die Marke von 1.850 Dollar überwinden können. Auch Silber ziehe mit. Heute würden die beiden Edelmetalle erneut fester in den Tag starten. Von der positiven Stimmung würden auch die Aktien der Goldproduzenten profitieren.Gemeinsam mit dem Goldpreis habe die Barrick Gold-Aktie erstmals seit dem Herbst vergangenen Jahres wieder die ominöse 200-Tage-Linie überwunden. Der Bruch der 200-Tage-Linie im vergangenen November habe bei Barrick deutlich sichtbar zu Beschleunigung des Abwärtstrends geführt. Anfang des Jahres habe sich der Titel dann erstmals an einem Ausbruchsversuch versucht. Doch das Vorhaben sei gescheitert und erneut sei es zu deutlichen Verkäufen gekommen, die den Kurs der Barrick Gold-Aktie auf ein neues zyklisches Tief gedrückt hätten. Dass nun endlich der Ausbruch geschafft sei, dürfe also aus charttechnischer Sicht durchaus positiv gewertet werden.Wer aber von nun an nur noch steigende Kurse erwarte, sollte gewarnt sein. In H2/2018 sei es zu einer ähnlichen Konstellation gekommen und die Barrick Gold-Aktie sei eine ganze Weile um die 200-Tage-Linie gependelt, bevor sie dann eine neue und langanhaltende Aufwärtsbewegung begonnen habe. Grundsätzlich sei es also ein positives Zeichen, dass die Aktie endlich wieder über die 200-Tage-Linie habe steigen können. In den nächsten Wochen und Monaten sollte Barrick Gold grundsätzlich wieder steigende Kurse sehen. Aus operativer Sicht sei das allemal vertretbar: Der Goldproduzent habe zwar einen verhaltenen Start in das Jahr 2021 verzeichnet. Die Probleme rund um die Porgera-Mine sind aber gelöst und nun kann sich das Management um Mark Bristow auch wieder verstärkt auf einen Aspekt konzentrieren, der zuletzt etwas zu kurz gekommen ist: Wachstum, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:20,815 EUR +0,14% (18.05.2021, 14:26)