NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,35 USD +0,91% (13.03.2019, 21:02)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 17,73 +0,28% (13.03.2019, 21:19)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) unter die Lupe.Kaum ziehe der weltgrößte Goldproduzent das Übernahmeangebot für die Nummer 2 im Goldsektor zurück, da steige die Aktie auch wieder. Aus charttechnischer Sicht sei zwar noch nichts gewonnen. Es gebe aber eine wichtige Marke, auf die Anleger achten sollten. Für das Papier von Barrick Gold gehe es v.a. darum, die Marke von 14 USD zu überwinden. Danach sei der Weg aus charttechnischer Sicht frei.Auch wenn heute der etwas schwächere Goldpreis auf der Barrick Gold-Aktie lasten dürfte, mittelfristig scheine ein Angriff auf den Widerstand bei 14 USD logisch. Gelinge der Ausbruch, dann habe das Papier das Potenzial, wieder in den Bereich von 20 USD zu steigen. Die heutige Barrick Gold stehe sicherlich besser da als die Barrick Gold, die wir im Jahr 2016 gesehen hätten. Und obwohl der Goldpreis in Schlagdistanz zu den Hochs aus 2016 notiere, werde Barrick Gold deutlich unter dem Wert aus 2016 gehandelt. Das habe wenig mit der fundamentalen Bewertung als viel mehr mit dem Sentiment der Anleger für Goldaktien zu tun. Drehe dies, dann dürfte auch Barrick Gold (deutlich) davon profitieren, so Markus Bußler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:11,54 EUR -1,03% (14.03.2019, 11:49)