Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (16.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis starte praktisch unverändert in den Tag. Gestern hingegen habe es sowohl bei Gold als auch bei den Minenaktien Gewinnmitnahmen gegeben. Die Barrick Gold-Aktie hingegen habe in diesem Umfeld leicht zulegen können. Das überrasche, aber nur auf den ersten Blick. Die "Financial Times" habe nämlich gestern einen Bericht über den weltweit zweitgrößten Goldproduzenten veröffentlicht, bei dem v.a. ein Nebensatz für den Kapitalmarkt interessant gewesen sein dürfte.Barrick Gold habe über 800.000 Tests auf Covid 19 gekauft. Damit sollten Arbeiter von Minen und auch der anliegenden Gemeinden auf das Virus getestet werden. Damit wolle der kanadische Konzern verhindern, dass sich das Virus weiter ausbreite - und natürlich auch den Betrieb auf den eigenen Minen sichern. Barrick Gold zeige damit aber auch das, was CEO Mark Bristow erst kürzlich gesagt habe: Langfristiger Erfolg funktioniere nur, wenn man auch soziale Verantwortung übernehme. Nur so könne auch langfristig ein Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden. Diese wiederum dürften sich an einer anderen Aussage Bristows erfreut haben. Barrick Gold sei bislang gut durch die Krise gekommen.Barrick Gold habe eine beeindruckende Rally hinter sich. Das Papier habe im Tief Mitte März im Bereich von 20 CAD (Kanadische Dollar) notiert. Mittlerweile habe die Barrick Gold-Aktie das 2016er-Hoch aus dem Markt nehmen können und notiere in Schlagdistanz zu der Marke von 35 CAD. Sicherlich würde auch der Barrick Gold-Aktie eine Konsolidierung gut zu Gesicht stehen. Anleger sollten aber Rücksetzer bei dem Papier als Kaufgelegenheit sehen. Der Goldpreis sei auf dem Weg, in den kommenden Monaten noch deutlich weiter zu steigen. Barrick Gold, als einer der Top-Produzenten, dürfte davon profitieren. Zumal die bilanzielle Situation sich in den vergangenen Jahren deutlich gebessert habe, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.04.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:22,55 EUR +0,71% (16.04.2020, 09:49)