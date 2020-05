Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

39,66 CAD +2,24% (05.05.2020, 22:41)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

28,19 USD +2,96% (05.05.2020, 22:10)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (06.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Nachdem gestern bereits die beiden großen Goldproduzenten Newmont Goldcorp und Kinross vorgelegt hätten, ziehe Barrick Gold heute nach. Vor wenigen Minuten habe der der weltweit zweitgrößte Goldproduzent seine Zahlen für das erste Quartal 2020 bekanntgegeben. Der Konzern weise einen Gewinn von 0,16 USD pro Aktie für die ersten drei Monate aus. Damit habe das kanadische Unternehmen die Schätzungen der Analysten getroffen.Nicht nur die Analystenschätzungen, auch die eigene Prognose habe Barrick Gold mit den Zahlen erfüllt. Die Nettoschulden seien im ersten Quartal zudem um weitere 17% auf 1,85 Mrd. USD (per 31. März) gesunken. Allerdings seien diese langfristiger Natur, es stünden keine größeren Rückzahlungen bis zum Jahr 2033 an. Auch Barrick Gold habe jedoch die Auswirkungen von Corona gespürt, auch wenn nicht gar so stark wie viele andere Konzerne.Die Zahlen von Barrick Gold hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen. Nachdem der Konzern bereits vorab seine Produktionszahlen gemeldet habe, habe es keine größeren Überraschungen mehr gegeben. Der Schuldenabbau laufe nach Plan, die Verschuldung sei für Barrick Gold kein großes Problem mehr. Die Ampeln stünden für die Barrick Gold-Aktie weiterhin auf grün. Natürlich spiele der Goldpreis bei der Gewinnentwicklung in den kommenden Quartalen eine entscheidende Rolle, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2020)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:25,715 EUR -1,00% (06.05.2020, 15:25)