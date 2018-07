Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,02 EUR -1,17% (13.07.2018, 14:12)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,00 Euro -0,81% (13.07.2018, 14:13)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

CAD 17,03 +0,12% (12.07.2018)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von Analyst Carey MacRury von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Carey MacRury, Aktienanalyst von Canaccord Genuity, die Aktien des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) weiterhin zu halten.Wie erwartet habe Barrick Gold Corp. schwache operative Ergebnisse zum zweiten Quartal bekannt gegeben. Gegenüber dem ersten Quartal sei die Goldproduktion leicht gestiegen. Das Verkaufsvolumen sei aber wegen der gestiegenen Vorräte bei Barrick Nevada und Turqoise Ridge etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben.Als Folge der geringeren Produktion und der geplanten Wartungsarbeiten gehe Barrick Gold in Q2 von einem Anstieg der Gesamtkosten von 5 bis 7% aus. Die Kupferproduktion in Q2 habe enttäuscht. Die Planungen zur Goldproduktion in 2018 seien beibehalten worden, während aber die Kupfer-Guidance vor allem wegen Lumwana nach unten revidiert worden sei.Trotz eines operativ starken Quartals in Tansania bleibe das größere Problem die noch nicht gelungene Einigung mit der Regierung. Die interne Deadline um die Management von Acacia eine Lösung zu präsentieren sei verschoben worden.In ihrer Barrick Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 19,00 CAD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: