ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldpreis sei in der vergangenen Woche auf den höchsten Stand seit sechs Jahren gestiegen. Verstärkte Spekulationen auf sinkende Zinsen hätten für eine Fortsetzung des jüngsten Höhenflugs des Edelmetalls gesorgt. Jüngster Preistreiber seien Aussagen von führenden Vertretern der US-Notenbank FED gewesen. Der stellvertretende Notenbankchef Richard Clarida habe sich am Donnerstagabend für eine baldige Senkung ausgesprochen. "Es lohnt sich, beim ersten Anzeichen einer wirtschaftlichen Notlage schnell zu handeln, um die Zinsen zu senken", habe Clarida in einem Fernsehinterview beim Sender "Fox Business Network" gesagt.Etwa zeitgleich habe sich der einflussreiche Chef der Notenbank von New York, John Williams, geäußert. Der FED-Vertreter habe ebenfalls am Vorabend die Notwendigkeit einer schnellen Zinsreaktion der US-Notenbank unterstrichen, sollten die Währungshüter zu dem Schluss kommen, dass sich die US-Wirtschaft in Schwierigkeiten befinde.Allerdings habe in der Nacht zum Freitag eine Sprecherin der regionalen Notenbank von New York die Aussagen von Williams revidiert. Sie seien demnach im Rahmen einer "akademischen Rede" gefallen und seien nicht im Zusammenhang mit der aktuellen Geldpolitik zu verstehen.Nach den jüngsten Äußerungen aus der FED habe der Markt eine Zinssenkung um 0,5 Prozentpunkte bei der nächsten Zinssitzung Ende Juli stärker eingepreist, habe Rohstoffexperte Daniel Briesemann von der Commerzbank den jüngsten Anstieg des Goldpreises erklärt. Er habe auf eine starke Nachfrage nach Wertpapieren verwiesen, die es ermöglichen würden, in Gold zu investieren, ohne es lagern zu müssen. "Dass Gold infolge der Äußerungen stark gefragt war, spiegelt sich unter anderem in ETF-Zuflüssen von fast 14 Tonnen wider", habe Briesemann gesagt.Auf ein neues 52-Wochenhoch sei am Freitag die Aktie von Barrick Gold gestiegen. Bei 22,84 Kanadische Dollar sei die neue Marke gesetzt worden. Die Aktie habe neben der starken Goldpreis-Entwicklung auch von den guten vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal profitiert. Zuletzt sei zudem die Komplettübernahme von Acacia Mining unter Dach und Fach gebracht worden.Marion Schlegel von "Der Aktionär" empfiehlt bei Barrick Gold, die Gewinne weiter laufen zu lassen. Seit der Empfehlung des "Aktionär" im Oktober vergangenen Jahres liege das Papier mittlerweile knapp 58 Prozent in Front. (Analyse vom 22.07.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link