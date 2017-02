Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,975 EUR -0,13% (22.02.2017, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

18,91 EUR -0,79% (22.02.2017, 16:02)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,97 USD -0,70% (22.02.2017, 15:50)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (22.02.2017/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktie: Charttechnisch sehr interessant! AktienanalyseNach den US-Wahlen im November 2016 zeigten der US-Dollar und die US-Zinsen Stärke, was sich negativ auf die Entwicklung des Goldpreises auswirkte, so die Analysten der DZ BANK im Kommentar zur Barrick Gold-Aktie (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX).Dieser habe damit seine seit Mitte vergangenen Jahres andauernde Korrektur dynamisch fortgesetzt. Unter dieser Entwicklung hätten auch die Goldminenaktien gelitten. Ein Gradmesser für die Branche sei der NYSE Arca Gold BUGS Index (HUI). Zu den Schwergewichten des Branchenindex zähle die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold, die nach Ansicht der Analysten derzeit mit einer interessanten charttechnischen Konstellation aufwarte.Das kanadische Unternehmen habe zuletzt Bilanz für das Geschäftsjahr 2016 gezogen. Die vorgelegten Zahlen sowie der Ausblick seien vom Markt gut aufgenommen worden, wie der steigende Aktienkurs impliziere. Damit habe das Papier seinen Mitte Dezember 2016 gestarteten Aufwärtsimpuls fortgesetzt.Aus Sicht der Analysten habe sich das übergeordnete Chartbild bei Barrick Gold im vergangenen Jahr aufgehellt. Nachdem die Aktie im Zuge einer vierjährigen Abwärtsbewegung von ihrem im September 2011 erreichten Allzeithoch bei 55,95 US-Dollar bis auf 5,91 US-Dollar gefallen sei, habe Ende September 2015 eine Erholung eingesetzt. In deren Verlauf sei der Kursnotierung im Januar 2016 der Sprung über die 200-Tage-Linie gelungen. Im April 2016 habe die Aktie die vom Allzeithoch ausgehende langfristige Abwärtstrendlinie überwunden und damit ein weiteres bullisches Signal generiert.Die bullische Erwartungshaltung werde negiert, wenn der Aktienkurs unter die seit September 2015 bestehende Aufwärtstrendlinie (aktuell 15,59 US-Dollar) zurückfalle. Stopps können aus Sicht der Analysten der DZ BANK knapp unterhalb dieser wichtigen Unterstützung platziert werden. (Ausgabe vom 22.02.2017)Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: