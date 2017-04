Kursziel

Barrick Gold-Aktie

(USD) Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 22 Equal weight Barclays Matthew Korn 07.03.2017 23 Outperform RBC Capital Markets Stephen Walker 17.03.2017 21 Buy Jefferies & Co Christopher LaFemina 07.04.2017 33 CAD Buy Canaccord Genuity Tony Lesiak 07.04.2017 20 Hold TD Securities Greg Barnes 10.04.2017



Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,321 Euro -3,72% (24.04.2017, 08:11)



Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,995 EUR (21.04.2017)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 19,23 +0,16% (21.04.2017)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (24.04.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) vor Quartalszahlen zu? 20 USD oder 33 CAD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 25. April seine Zahlen präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Canaccord Genuity, Tony Lesiak, in einer Aktienanalyse vom 07.04.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum für die Barrick Gold-Aktie bestätigt. Das Kursziel wurde von 31,00 auf 33,00 CAD (Kanadischer Dollar) angehoben. Der Analyst weise auf weltweit negative Realzinsen, eine Abflachung der Zinsstrukturkurven, eine Ausweitung der Marktbewertungen und eine Selbstzufriedenheit der Investoren auf weiterhin extremem Niveau hin. Zudem würden die geopolitischen Risiken zunehmen.Allerdings herrsche nach Ansicht des Analysten keine Eile Goldaktien zu kaufen, da sich die Titel zuletzt in einem Umfeld steigender Preise schwach verhalten hätten. Die Bewertungen seien in Richtung des Bodens einer mehrjährigen Spanne gesunken. Die Prognosen zu den Goldpreisen seien im Durchschnitt um 5% nach oben angepasst worden. Die Schätzung für 2017 sei um 4,9% auf 1.243 USD je Unze angehoben und die langfristige Schätzung um 5,2% auf 1.382 USD.Die Zeit von Barrick Gold Corp. in der Sonne könnte unter Free Cash flow-Gesichtspunkten kurz sein, da das Produktionsprofil schrumpfe und außergewöhnliche Pipeline-Möglichkeiten vorhanden seien. Die EPS-Schätzungen für 2017 und 2018 seien von 0,69 auf 0,83 USD angehoben worden sowie von 0,74 auf 0,91 USD. Auf der Ebene des Q1/17-EPS rechnet Lesiak mit 0,20 USD, ebenso wie der Markt im Durchschnitt.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von TD Securities und liegt bei 20,00 USD. Greg Barnes, Aktienanalyst von TD Securities, hat die Barrick Gold-Aktie am 10.04.2017 mit dem Votum "hold" bewertet. Barrick Gold Corp. habe sich mit Shandong Gold Mining auf den Verkauf einer 50%-Beteiligung an der Veladero-Mine in Argentinien für 960 Mio. USD geeinigt. Das Pascua-Lama-Vorkommen solle zudem in Zukunft gemeinsam entwickelt werden. Die Kaufpreis-Multiple im Hinblick auf Veladero entspreche der aktuellen Bewertung von Barrick. Während der Analyst die EBITDA-Schätzungen für 2017/18 nach unten korrigiere, steige die NAV-Prognose je Aktie von 11,20 auf 11,48 USD.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: