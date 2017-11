Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 18 USD Sector perform RBC Capital Markets Stephen Walker 02.11.2017 28 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 30.10.2017 24,50 CAD Buy Canaccord Genuity Tony Lesiak 30.10.2017 19 USD Neutral Credit Suisse Anita Soni 30.10.2017 24 USD Outperformer CIBC World Markets David Haughton 13.10.2017 20 USD Market perform Raymond James Brian MacArthur 08.09.2017 20 USD Buy Jefferies & Co Christopher LaFemina 17.07.2017 18 USD Market-perform BMO Capital Markets Andrew Kaip 07.07.2017 21 USD Buy Deutsche Bank Chris Terry 26.06.2017 20 USD Hold TD Securities Greg Barnes 26.06.2017

Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

12,073 Euro -0,37% (10.11.2017, 08:00)



Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

12,135 EUR (09.11.2017, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

USD 14,11 +0,86% (09.11.2017)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



NYSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (10.11.2017/ac/a/n)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: ABX) nach Quartalszahlen zu? 28 CAD oder 18 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 26. Oktober die Q3-Zahlen präsentiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Haywood Securities, Kerry Smith, in einer Aktienanalyse vom 30.10.2017 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat sein "buy"-Votum sowie das Kursziel von 28,00 CAD für die Barrick Gold-Aktie bestätigt. Das Unternehmen habe mit dem Free Cash flow des abgelaufenen Quartals leicht über den Erwartungen gelegen. Das Q3-Produktionsvolumen sei schwächer gewesen als angenommen, während sich die Cash-Kosten mit der Prognose gedeckt hätten. Die Produktionsplanungen für das Gesamtjahr seien etwas nach unten angepasst worden. Mithilfe des positiven Free Cash flows sei der Schuldenabbau weitergegangen. Der Analyst sehe Barrick Gold auf Kurs, um die Verschuldungsziele für 2018 zu erreichen. Das Abkommen mit Tansania bezeichnet Smith für die Anteilseigner von Acacia Mining als nicht optimal.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von RBC Capital Markets und liegt bei 18,00 USD. Stephen Walker, Aktienanalyst von RBC Capital Markets, hat die Barrick Gold-Aktie am 02.11.2017 von "outperform" auf "sector perform" zurückgestuft und das Kursziel von 21,00 auf 18,00 USD reduziert. Der Analyst vertrete die Auffassung, dass der Abbau der Verschuldung und die Bemühungen um Kostensenkungen mittlerweile im Aktienkurs von Barrick Gold Corp. eingepreist sind. Der Fokus der Investoren gelte nun den Unsicherheiten im Hinblick auf die Partnerschaften und die Lösung des Konflikts mit der Regierung von Tansania. Walker gehe davon aus, dass vermehrte Investitionen in die Entwicklung neuer Minen die Chancen für Aktienrückkäufe und Dividendenerhöhungen sinken lassen würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: