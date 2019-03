Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 19,00 CAD Buy Haywood Securities Kerry Smith 12.03.2019 20,00 CAD Neutral Eight Capital Ralph M. Profiti 11.03.2019 16,00 USD Sector perform RBC Capital Markets Stephen Walker 11.03.2019 12,75 USD Hold Deutsche Bank - 15.02.2019 19,00 CAD Hold Canaccord Genuity Carey MacRury 15.02.2019

Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,48 EUR -1,54% (14.03.2019, 16:49)



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

11,45 Euro -2,55% (14.03.2019, 17:08)



TSX-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,25 CAD -2,71% (14.03.2019, 17:09)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie Deutschland:

ABR



TSE-Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.03.2019/ac/a/a)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) nach Quartalszahlen zu? 20 CAD oder 12,75 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 13. Februar die Zahlen für das vierte Quartal 2018 präsentiert.Der Goldproduzent hat in Q4 einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, so Markus Bußler von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 13.02.2019. Der bereinigte Nettogewinn habe bei 0,06 Dollar je Aktie gelegen, ein Minus von 72,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Allerdings sei das von Analysten auch so erwartet worden. Beim Umsatz habe der Konzern leicht unter den Analystenschätzungen gelegen. Der Umsatz im Gesamtjahr 2018 habe bei 7,24 Milliarden Dollar gelegen, der Free Cash Flow bei 365 Millionen Dollar. Die Goldproduktion habe im Jahr 2018 bei 4,53 Millionen Dollar gelegen - das sei aber durch die bereits veröffentlichten Vorabzahlen dem Markt bereits bekannt gewesen. Die Gesamtkosten hätten bei 806 Dollar je Aktie gelegen. Die Kupferproduktion habe sich auf 383 Millionen Pfund addiert, mit Kosten von 2,82 Dollar je Pfund. Aktueller Kupferpreis: 2,77 Dollar je Pfund.Eine Menge Zahlen also, die aber insgesamt im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten. Daher sollten die Zahlen kaum Auswirkungen auf den Kurs haben. Das Problem vieler Analysten: Aktuell sei eine Prognose für das laufende Jahr schwierig. Die Zahlen selbst dürften nur wenig Bewegung in die Aktie bringen. Die neue Barrick Gold sei mit der alten Barrick aus dem vergangenen Jahr kaum zu vergleichen, so Markus Bußler.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Eight Capital, Ralph Profiti, in einer Aktienanalyse vom 11.03.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Der Analyst hat den Titel unverändert mit dem Votum "neutral" bewertet und das Kursziel von 20,00 CAD bestätigt. Barrick Gold Corp. und Newmont Mining hätten ein Abkommen zur Schaffung eines Joint Venture unterzeichnet. Ziel sei die Bündelung der Aktivitäten beider Unternehmen in Nevada. Profiti bezeichne den Deal als Win-Win-Szenario für die Aktionäre. Attraktive Synergiepotenziale würden locken. Mit dem Joint Venture würden kartellrechtliche Probleme eliminiert, die sich im Falle einer feindlichen Übernahme von Newmont Mining hätten ergeben könnten. Ein Joint Venture mit Newmont Mining in Nevada bedeute nach der Randgold-Akquisition einen weiteren positiven transformatorischen Schritt für Barrick Gold, so Profiti.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: