Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

2,148 EUR +1,25% (23.08.2021, 09:29)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

182,58 GBp +1,82% (23.08.2021, 09:16)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (23.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Großbritannien habe frühzeitig seine Wirtschaft geöffnet und die Konjunktur laufe nun auf Volldampf. Davon würden verschiedene Branchen übermäßig profitieren, wie z.B. auch der Bankensektor. "Aktionär"-Favorit auf der Insel in diesem Zusammenhang sei die Aktie des Finanzinstitutes Barlcays. Neben Kursgewinnen locke dort nun Rückenwind durch Aktienrückkäufe. Das Papier sei zudem sehr günstig bewertet.Unter dem Strich habe die Bank im zweiten Quartal 2,1 Mrd. GBP (rund 2,5 Mrd. Euro) verdient und damit fast ein Viertel mehr als noch zum Jahresauftakt. Barclays habe noch 1,9 Mrd. GBP an Rückstellungen, die der Corona-Risikovorsorge zuzuordnen seien. Davon dürfte der Großteil in den kommenden Quartalen aufgelöst werden, wenn die konjunkturelle Lage weiterhin positiv bleibe. Kurzfristig habe Barclays ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 500 Mio. GBP gestartet und zahle wieder eine Dividende von 2 GBp je Aktie. Im laufenden Jahr würden insgesamt 6 GBp angestrebt.Die Fahnenstange dürfte damit allerdings noch nicht erreicht sein, denn mit einer harten Kernkapitalquote von mehr als 15% liege die Bank über der eigenen Guidance von 13 bis 14%. Im kommenden Jahr dürfte die Dividendenrendite 3,5% erreichen, der Rückkauf eigener Anteile sollte sich beschleunigen. Das gelte einmal mehr, wenn sich die Gesamtsituation beruhige und die Corona-Krise immer weniger Einfluss auf die Wirtschaftsentwicklung habe.Der Rückkauf eigener Aktien mache für Unternehmen im besten Fall dann Sinn, wenn das Management die Titel für unterbewertet halte. Bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,6 rentiere die Barclays-Aktie leicht unter dem Schnitt der Peers mit 0,7. Deutlich stärker sei der Abschlag aber beim KGV: Im kommenden Jahr würden Analysten eine 7 erwarten, während die Peergroup auf 9 im Schnitt geschätzt werde. Im laufenden Jahr würden die Werte gar nur 6 und 10 betragen.Barclays sei einer der Top-Player unter den britischen Banken und in wichtigen Märken stark aufgestellt. Da die Gewinne wieder sprudeln würden, sollten die Aktionäre in zunehmenden Maße am Erfolg beteiligt werden. Attraktiv sei zudem der Bewertungsabschlag zu den Peers, der mittelfristig aufgeholt werden sollte. Für Anleger heiße das, steigende Kurse dürften nur eine Frage der Zeit sein, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barclays-Aktie: