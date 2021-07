Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) unter die Lupe.Die Berichtssaison sei in vollem Gange und auch immer mehr europäische Großbanken würden ihre Bücher für das abgelaufene Quartal öffnen. Bisher hätten die Institute auf ganzer Linie überzeugt, da sei auch Barclays keine Ausnahme. Anlegern gefalledie positive Entwicklung, die Aktie gewinne deutlich, aber das Potenzial sei noch nicht erschöpft. Zudem werde wieder eine Dividende gezahlt.Die britische Großbank habe im zweiten Quartal von der Auflösung von Rückstellungen bei der Risikovorsorge für Kreditausfälle profitiert. Damit hätten die sinkenden Provisionseinnahmen mehr als kompensiert werden können. Unter dem Strich habe die Bank den Angaben vom Mittwoch zufolge im zweiten Quartal 2,10 Mrd. GBP verdient und damit fast ein Viertel mehr als noch zum Jahresauftakt. Im Vorjahresquartal sei der Gewinn v.a. wegen einer 1,6 Mrd. GBP hohen Rückstellung für Kreditausfälle auf 90 Mio. GBP abgesackt. Im zweiten Quartal 2021 habe die Bank fast 800 Mio. GBP der Risikovorsorge auflösen können.Allerdings habe die Bank noch 1,9 Mrd. GBP an Rückstellungen, die der Corona-Risikovorsorge zuzuordnen seien. Davon dürfte der Großteil in den kommenden Quartalen aufgelöst werden, wenn die konjunkturelle Lage weiterhin positiv bleibe. Kurzfristig starte Barclays ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. 500 Mio. GBP und zahle wieder eine Dividende von 2 GBp je Aktie. Aufgrund der Reserven dürften die Ausschüttungen in den kommenden Quartalen weiter steigen.Der heutige Kurssprung treibe die Barcalys-Aktie fast über die 100-Tage-Linie bei 178,70 GBp. Die für 2021 erwartete Dividendenrendite von mehr als 3% sei für Anleger zudem attraktiv.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barclays-Aktie: