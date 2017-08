ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Domestic Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays Bank PLC:



Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF) stammt ursprünglich aus Großbritannien und ist einer der führenden globalen Anbieter von Finanzprodukten und -Services. Die Schwerpunkte von Barclays liegen im Privat- und Firmenkundengeschäft, Kreditkartenwesen, Investmentbanking und Wealth Management mit einer weitreichenden Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien.



Mit der Erfahrung und Expertise aus über 300 Jahren im Bankgeschäft agiert Barclays mit mehr als 145.000 Mitarbeitern in über 50 Ländern. Barclays transferiert, leiht, investiert und sichert Geld für ca. 48 Millionen Kunden und Klienten auf der ganzen Welt. (08.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Barclays Bank PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London: BARC, Nasdaq OTC-Symbol: BCLYF).Sowohl das EBT mit 0,66 (Vj.: 1,27; Analystenerwartung: 1,29) Mrd. GBP als auch das Nettoergebnis von -1,40 (Vj.: +0,67; Analystenerwartung: +0,67) Mrd. GBP hätten die Erwartungen in Q2/2017 deutlich verfehlt. Neben dem unerwarteten Verlust aus dem Verkauf des Anteils an Barclays Africa (1,64 Mrd. GBP) habe die hohe Rückstellung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Restschuldversicherungen (700 Mio. GBP) belastet, die in der Vergangenheit schon des Öfteren das Ergebnis belastet habe und deren Ende nicht abzusehen scheine. Zudem habe sich aber auch sowohl das heimische als auch das internationale Privatkundengeschäft erlösbedingt schwach entwickelt. Zumindest für das heimische Privatkundengeschäft sollte der Erlösdruck in den nächsten Quartalen anhalten, so dass die Aussichten für Barclays ganz wesentlich von der schwankungsanfälligen Investment Bank abhängen würden.Überdurchschnittliche Risiken sehe Rießelmann durch den weiter bestehenden Rechtsstreit mit dem US-Justizministerium im Zusammenhang mit RMBS-Geschäften.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Barclays-Aktie. Das Kursziel werde von 1,95 GBP auf 1,90 GBP gekappt. (Analyse vom 08.08.2017)Xetra-Aktienkurs Barclays-Aktie:2,321 EUR +0,35% (08.08.2017, 10:54)London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:209,90 GBp -0,05% (08.08.2017, 13:59)