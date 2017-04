Zuwächse sahen die Kreditbanken nicht nur bei privaten Finanzierungen, die insgesamt um 12,2 Prozent anstiegen, sondern auch bei gewerblichen Krediten mit einem Plus von 7,0 Prozent. Die wichtigsten Finanzierungsgüter sind nach wie vor privat sowie gewerblich genutzte Kraftfahrzeuge vom Motorrad bis zum Lkw. Die Kreditbanken finanzierten im vergangenen Jahr insgesamt 1,9 Millionen Kfz per Kredit, darunter 1,1 Millionen Gebrauchtwagen.



Entspannte Risikosituation kompensiert Margendruck



Mit Sorge schaute Wagner auf die anhaltende Niedrigzinsphase. "Die Margensituation ist zwar weiterhin angespannt, aber das Risiko liegt auf historisch niedrigem Niveau", so der Verbandschef. Rund 98 Prozent aller Konsumkredite werden ordnungsgemäß zurückgezahlt. Die gute Lage auf dem Arbeitsmarkt und die weiterhin rückläufige Zahl der Verbraucherinsolvenzen sorgen für geringe Kreditausfälle. Im gewerblichen Kreditgeschäft und in der Kfz-Finanzierung liegen die Ausfallraten sogar deutlich unter einem Prozent. "Die Risikosituation ist entspannt", sagte Wagner.



Neues Gesetz erschwert Konsumfinanzierungen



Eine gesetzliche Neuregelung könnte bald den Abschluss von Verbraucherkrediten erschweren - insbesondere am Point of Sale. Gemäß dem Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz, das Ende April verabschiedet werden soll, müssen Banken künftig für alle Konten die Steuer-Identifikationsnummer ihrer Kunden erfassen. Da auch Kreditkonten als Konten gelten, müssten künftig alle Verbraucher, die im Handel eine Ware finanzieren wollen, ihre Steuer-ID parat haben. "Das im Ansatz sinnvolle Gesetz trifft die Falschen", kritisierte Wagner. Im Visier sind eigentlich Briefkastenfirmen in Steueroasen. "Wer eine Waschmaschine finanziert, plant damit keine Steuerumgehung", so Wagner. Der Bankenfachverband fordert daher, Kreditkonten von der geplanten Neuregelung auszunehmen.



