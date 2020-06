Paris (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse der Banken für das erste Quartal 2020 liegen vor - und es gibt nur wenige Hinweise auf Qualitätsverschlechterungen der Kreditportfolios. Im Gegenteil: "Offenbar geht die Zahl der notleidenden Kredite in den Portfolios der Peripherieländer-Banken sogar zurück", sagt Julien de Saussure, Fondsmanager für Finanzanleihen bei Edmond de Rothschild Asset Management.Laut Julien de Saussure würden die Berichte für das erste Quartal zudem zeigen, dass die Lockdowns anfangs nur geringe Auswirkungen auf die Nettoerlöse der Banken gehabt hätten und die Geldhäuser erfolgreich agiert hätten, unter anderem bei Anleihen, Währungen und Rohstoffen. Nach vorn gerichtet seien die Prognosen der irischen Banken und von KBC interessant. Sie würden stark reduzierte Nettoerlöse infolge der Corona-Krise erwarten, da das Geschäft schwach sei und die Zinsen niedrig bleiben würden. Trotz zumeist negativer Veränderungen des Kapitals würden die meisten Banken jedoch betonen, dass sie die gesenkten aufsichtsrechtlichen Kapitalanforderungen noch immer übererfüllen würden, gebe der Fondsmanager von Edmond de Rothschild Asset Management zu bedenken."Wir sind der Ansicht, dass die Banken grundsätzlich und auch dank der willkommenen Hilfe der Zentralbanken, Regierungen und Aufsichtsbehörden ein gewisses Maß an Stabilität zeigen, um diese Krise bewältigen zu können", so Julien de Saussure. "Tatsächlich sind sie das Werkzeug der Behörden, über das die Kredite in der Realwirtschaft ankommen sollen." Der Experte sei daher überzeugt, dass anders als in der Finanzkrise 2008 die Banken diesmal nicht das Problem seien, sondern ein Teil der Lösung. (23.06.2020/ac/a/m)