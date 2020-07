NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

23,93 USD -2,72% (16.07.2020, 22:10)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (17.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) von 26 USD auf 25 USD.Während die Gesamterträge (rückläufig) in Q2/2020 im Rahmen der Erwartungen gelegen hätten, hätten die Ergebniszahlen (starke Rückgänge) den Marktkonsens übertreffen können, hätten jedoch die Analystenprognosen verfehlt. Das Geldhaus habe eine stärkere Erhöhung der Kreditrisikovorsorge, als von Lennertz erwartet, vorgenommen. Die Quartalsdividende sei hingegen höher, als von Lennertz erwartet, ausgefallen.Der Analyst sehe die Bank of America aufgrund der hohen Abhängigkeit vom US-Markt und dem Kreditgeschäft weiterhin vor Herausforderungen, da bisher eine Abflachung der Neuinfektionsrate in den USA nicht zu beobachten sei, was seines Erachtens für die Bank weiterhin eine Belastung für die Entwicklung der Gesamterträge bedeuten werde. Das Finanzinstitut rechne mit Belastungen infolge der Covid-19-Pandemie bis weit in das Jahr 2022 hinein. Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2020) hätten sich im Quartalsverlauf deutlich verbessert und lägen nun wieder auf einem nach Ansicht des Analysten soliden Niveau.Lennertz passe seine Schätzungen (u.a. EPS 2020e: 1,65 (alt: 2,00) USD; DPS 2020e: 0,72 (alt: 0,68) USD; EPS 2021e: 2,59 (alt: 2,76) USD; DPS 2021e: 0,76 (alt: 0,70) USD) an.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bank of America-Aktie bei einem von ihm erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von unter 10% weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 17.07.2020)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:20,925 EUR -0,45% (17.07.2020, 13:54)