ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (16.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) von 32,00 USD auf 38,50 USD.Das Nettoergebnis des Q4/2019 (untestiert) habe mit 6,99 (Vj.: 7,28) Mrd. USD leicht unter der Analystenerwartung (7,37 Mrd. USD) gelegen, habe den Markkonsens (6,30 Mrd. USD) jedoch übertreffen können. Die Gesamterträge hätten bei 22,35 (Vj.: 22,68) Mrd. USD gelegen. Ausschlaggebend für den Rückgang zum Vorjahr seien die geringeren Zinserträge im Quartal von 12,19 (Vj.: 12,50) Mrd. USD gewesen. Das EPS habe 0,74 (Vj.: 0,70; Marktkonsens: 0,69; Analystenerwartung: 0,77) USD erreicht. Wie von Lennertz erwartet, seien die Zinserträge in Q4, im Vergleich zur Vorjahresperiode, wegen der Leitzinssenkungen der FED im letzten Halbjahr deutlich gesunken.Die Zahlen seien allgemein schwächer ausgefallen als bei Rivalen wie JPMorgan und Citigroup, was auf die starke Fokussierung der Bank auf das Kredit- und Zinsgeschäft in den USA zurückzuführen gewesen sei. Aus Sicht des Analysten werde sich dieser Trend auch in 2020 fortsetzen. Allerdings rechne er trotzdem mit einer positiven Geschäftsentwicklung für die Bank. Lennertz behalte seine Erwartung für 2020 (u.a. EPS: 2,95 USD) bei und prognostiziere für 2021 erstmalig u.a. ein EPS von 3,00 USD.Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Bank of America-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 16.01.2020)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:31,275 EUR +0,58% (16.01.2020, 13:23)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:34,67 USD -1,84% (15.01.2020, 22:00)