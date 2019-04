ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (18.04.2019/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Pierre Drach von Independent Research:Pierre Drach, Analyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC).Die Nettoerträge der Bank of America, nach Bilanzsumme eine der vier großen US-Banken (JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo und Citibank), habe in Q1/2019 auf Vorjahresniveau mit 23,00 (Vj.: 23,07) Mrd. USD gelegen. Das den Aktionären zurechenbare Nettoergebnis habe 7,31 (Vj.: 6,92) Mrd. USD und das EPS 0,70 (Vj.: 0,62) USD, bei Markterwartungen von 0,66 USD erreicht. Damit habe, wie schon in den letzten Quartalen, der Marktkonsens geschlagen werden können. Die Nettozinserträge hätten auf 12,38 (Vj.: 11, 77) Mrd. USD zugelegt, während die Nichtzinserträge auf 10,63 (Vj.: 11,30) Mrd. USD zurückgegangen seien. Die Kreditvorsorge sei auf 1,01 (Vj.: 0,83) Mrd. USD ausgebaut worden. Die hohe Kostendisziplin zeige sich an einem Rückgang des operativen Aufwands auf 13,22 (Vj.: 13,84) Mrd. USD. Damit knüpfe die Bank an das gute Ergebnis von JPMorgan Chase aus der letzten Woche an. Der Ausblick sei jedoch verhalten gewesen, die Nettozinserträge sollten in 2019 um 3% (Q1: +5,1%) y/y steigen. Drach lasse seine konservativen Prognosen bestehen.Pierre Drach, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Bank of America-Aktie bekräftigt. Das Kursziel werde bei 31 USD belassen. (Analyse vom 18.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Bank of America-Aktie:26,63 EUR +1,04% (18.04.2019, 09:04)NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:30,03 USD +0,50% (17.04.2019, 22:00)