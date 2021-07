Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

33,205 EUR -1,96% (14.07.2021, 14:02)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

39,86 USD -1,90% (13.07.2021, 22:10)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist das größte Kreditinstitut der USA. Gemessen am Eigenkapital war die Bank of America Inc. 2012 die größte Bank der Welt. Die Bank of America Inc. ist eine von 28 systemrelevanten Großbanken, die einer gesonderten Überwachung durch das Financial Stability Board unterliegen und für die besondere Anforderung an die Eigenkapitalausstattung gelten.



Hauptsitz der Bank of America Corp. ist Carolina, North Carolina, USA.



CEO:

Brian Moynihan



Chairman:

Charles Holiday (14.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America, habe ihre Zahlen für das zweite Quartal 2021 vorgelegt. Die Markterwartungen seien deutlich übertroffen worden.Der Nettogewinn sei im Vergleich zum Vorjahresquartal von USD 3,5 Mrd. auf USD 9,2 Mrd. gestiegen, was einem Gewinn je Aktie von USD 1,03 entspreche. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,77 je Anteilsschein klar übertroffen worden.Die Erträge seien um 4% auf USD 21,5 Mrd. gesunken und die Kosten hätten sich um 12% auf USD 15 Mrd. erhöht. Die Nettozinserträge seien wegen des niedrigeren Zinsniveaus um 6% auf USD 10,2 Mrd. gesunken. Solide habe sich weiterhin die Investmentbanking-Sparte ("Global Banking") gezeigt, wo sich die Erträge auf USD 2,4 Mrd. belaufen und somit weiter nahe dem Rekordniveau liegen würden.Im Berichtsquartal seien Kreditrisikovorsorgen im Ausmaß von USD 1,6 Mrd. aufgelöst worden, nachdem im Vorjahresquartal noch USD 5,1 Mrd. hätten dotiert werden müssen. Haupttreiber hier sei die außerordentliche, pauschale Auflösung von Risikovorsorgen im Volumen von USD 2,2 Mrd. gewesen, welche aus den verbesserten makroökonomischen Aussichten resultiere.Die letzte Empfehlung zu Bank of America lautete auf "Halten", so Aaron Alber und Helge Rechberger, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 14.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Bank of America-Aktie: